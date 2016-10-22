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Kırşehir’de FETÖ/PDY Davası

Kırşehir’de 4 gün önce başlayan FETÖ /PYD davasında 19 tutuklu sanık sanıkla birlikte davada 8 müşteki ve tanık dinlendi.


22 Ekim 2016 09:16

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar haklarında yapılan şikayetleri kabul etmezlerken mahkemede konuşan tanıklardan bazıları cemaate aylık bin lira yardımda bulunduklarını ifade etti. Duruşmaya 4. gününde katılan 8 tanık ve müşteki KAHİAD (Ahi İş Adamları Derneği)’ne gittiklerini ve dernekte 15 günde bir toplandıklarını söyledi.

“Müdafi Avukatlar sanıkların tahliyelerini istedi”

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müdafi avukatları sanıkların tahliyelerini istedi. Adalete her dönemde ihtiyaç olduğunu belirten avukatlar, “Bir örgüt yapısı ve somut bir delil yoktur. Terör örgütünü gösteren bir suçta yoktur. Müştekiler verdikleri ifadelerinde bir terör örgütü var ve şu suç işlendi diyemedi.”dedi
Avukatların iyi-kötü cemaat davasına bakmadıklarını anlatan sanık avukatları tutuklu bulunan sanıklar için tahliye talep ederek şöyle konuştu:

“Cemaat anlayışı ile yargılama nasıl olur. Üyelik nasıl olur. Hukuki dayanak ve delil ne? Halk ağzı ile yapılan konuşmalarla bir süreç yaşanıyor. Kavramların netleşmesi gerekir. Dernek toplantısı ‘örgüt toplantısı’ gibi algılanılıyor. Devletin tüm kademeleri yaşanan süreçte bu insanlara destek olmuşlardır. Devlette bu kişilere biz inanıyoruz demiştir.”

19 tutuklu, 6 tutuksuz yargılanan sanık FETÖ /PDY’’na üye olmak,adam kazandırmak ve finans sağlama suçları ile yargılanıyor. Bugün alınan ifadelerin ardından duruşma 28-29-30 Aralık tarihlerinde yapılmak üzere ertelendi. 

Enderhan Öz
KIRŞEHİR


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