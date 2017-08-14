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Kırşehir'de işçilerden 'yemek' eylemi

Kırşehir'de Çemaş Döküm Sanayii'de çalışan bir grup işçi, taşeron firmanın düzenli yemek ve servis sağlamadığı gerekçesiyle yürüyüş yaptı.

Kırşehirde işçilerden yemek eylemi

14 Ağustos 2017 19:39

Mesai saatini tamamlayan işçiler, taşeron firma servislerine binmeyerek tepki amaçlı fabrikadan çıkarak Özbağ Kasabasına kadar yürüdü. İşçilerin tepki yürüyüşü hakkında bilgi veren Birleşik Metal İş Fabrika Temsilcisi Fahri Doğan, eylemin amacının fabrikada bulunan taşeron firma temsilcilerinin işçiye yardımcı olmaması olarak açıkladı. Doğan, “Taşeron firmanın iyi hizmet vermemesi her konu ve platformda yaşadığımız sorunları dile getirmemize rağmen herhangi bir düzelme olmadı. Taşeron firmaya tepki göstermek amacıyla bu eylemi başlattık. Başlattığımız eylem başarıya ulaşmazsa da sürekli bu tepkiyi göstereceğiz. Fabrikada iş bırakmayı düşünmüyoruz. İlerleyen zamanlarda o da olabilir. Talebimiz daha düzenli yemek ve servis hiçbir iyileştirme olmadı. Bizler de arkadaşlarımızla bu tepkimizi yürüyerek gösteriyoruz” dedi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise işçilerin yürüyüşünü 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereği Özbağ Kasabasında durdurarak dolmuşla işçilerin evlerine dönmelerini sağladı.

Enderhan Öz - Abdurrahman Dulkadir
 

Etiketler: eylem, Kırşehir


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