TSO konferans salonunda gerçekleşen toplantıya yerel gazete temsilcileri haber ajansları ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Meral Eşli, medya, televizyon ve okur-yazarlık hakkında bilgilendirme yaptı.

Eşli, son dönemlerde internet ile birlikte yaygınlaşan sosyal ağların insanın iletişimi üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

“İletişimin artması ile birlikte insanların gereksinimleri de artmaya başladı. Doğru bilgiyi almak iyi bir okur-yazar olmaktan geçer. Öğrenme,öğretme ve kişisel gelişimin temelinde medya okur-yazarlığı yatmaktadır.”dedi.

Düzenlenen eğitim programı 10 farklı ana başlık halinde soru cevap bölümü ile son buldu.

Enderhan Öz