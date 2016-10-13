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Kırşehir’de medya okur-yazarlığı eğitimi verildi

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından ortaklaşa düzenlenen programla medya okur-yazarlığı eğitimi verildi.

Kırşehirde medya okur-yazarlığı eğitimi verildi

13 Ekim 2016 17:18

TSO konferans salonunda gerçekleşen toplantıya yerel gazete temsilcileri haber ajansları ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Meral Eşli, medya, televizyon ve okur-yazarlık hakkında bilgilendirme yaptı.

Eşli, son dönemlerde internet ile birlikte yaygınlaşan sosyal ağların insanın iletişimi üzerindeki etkisini şöyle anlattı:
“İletişimin artması ile birlikte insanların gereksinimleri de artmaya başladı. Doğru bilgiyi almak iyi bir okur-yazar olmaktan geçer. Öğrenme,öğretme ve kişisel gelişimin temelinde medya okur-yazarlığı yatmaktadır.”dedi.
Düzenlenen eğitim programı 10 farklı ana başlık halinde soru cevap bölümü ile son buldu. 

Enderhan Öz


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