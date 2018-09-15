Kırşehir'de otomobil eşeğe çarptı: 1 ölü

Kaza, Kaman ilçesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan M.Ö. idaresindeki 16 BBH 40 plakalı otomobil, eşeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan V.G.'ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından V.G. Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enderhan Öz