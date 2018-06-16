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Kırşehir’e yüksek güvenlikli cezaevi

Kırşehir’de Bağbaşı Mahallesinde bulunan E-Tipi cezaevinin şehir merkezinde kalması sonrasında yeni yüksek güvenlikli cezaevi inşaatı yapımı devam ediyor.

Kırşehire yüksek güvenlikli cezaevi

16 Haziran 2018 11:17
Kırşehir’e yüksek güvenlikli cezaevi - Tıkla İzle

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın girişimi sonrasında yaklaşık iki bin kişilik olması planlanan cezaevinde 3 bin kişi istihdam edilecek.

Arslan, “Cezaevleri ülkelerin yapmak zorunda oldukları bir hizmet faaliyetidir. Eski tip kapalı cezaevlerinin yerine modern cezaevlerinin yapılmasının nesi yadırganabilir” dedi.

2017 yılı dokuzuncu ayda cezaevi yapım işinin ihale edildiğini anlatan Arslan, “2018 yılı sonuna doğru cezaevinin kaba inşaatı tamamlanacak. 2020 yılında da cezaevi yapım işinin süresi tamamlanmış olacak. Kırşehir’de 4 adet ayrı ayrı cezaevi inşaatı bitmiş olacak. 550 kişilik S-Tipi kapalı cezaevi, 2 adet yüksek nitelikli kapalı cezaevi, 1 adet de yarı açık cezaevi olacak. Yüksek nitelikli kapalı cezaevleri 500’er kişilik olacak. Toplamda 2 bin mahkum yeni yapılan alanda barınabilecek. 3 bin personelin de çalışması planlanıyor. 

Yüksek güvenlikli yapılan alanda duruşma salonu olacak. Bu alan duruşma günleri dışında da çok amaçlı kullanılabilecek. Cezaevi içerisinde kütüphane ile birlikte sportif alanlarda ayrılmış durumda, 800 dönüme yakın alan tahsis edildi. 270 milyon ihale bedeli, 120 lise binasına eşdeğer bir alan ve bedel kullanılıyor. Kırşehir merkezde önemli bir avantaj sağlayacak. Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek mahkumlar için de yakın bir mesafe olacak. Kırşehir-Kayseri devlet karayolundan geçerek Niğde-Ankara otoyoluna da bağlanmış oluyoruz. Karayolu ulaşımı açısından da hiçbir sorun olmayacak” dedi.  

Enderhan Öz
 

 

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