Evinde Aksaray Belediye Spor’u ağırlayan Kırşehirspor, 87 dakikası golsüz geçen karşılaşmada Adem Gültekin’in hatalı pası sonrasında yediği golle yıkıldı. 88. dakikadan sonra müsabakada gol sesi çıkmazken Kırşehirspor takımı sahadan üzgün ayrıldı. Maç sonrası sevincini Kırşehir'de Aksaray Belediye Spor takımı taraftarları ile kutladı.
Ahi Stadyumunda oynanan maçı, Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehirspor Kulüp Başkanı Levent Akçakoca, Aksaray Belediye Spor Kulüp Başkanı Murat Koç, Kırşehirspor Eski kulüp başkanlarından Kürşad Kodaz, Berat Bıçakcı, Gençlik Spor İl Müdürü Şaban Güneş izledi.
Stat: Ahi Stadı
Hakemler: Hüseyin Ertaş, Kenan Sevinç, Mehmet Çileli (Mersin Bölgesi)
Dördüncü Hakem: Ramazan Taşkın (Mersin Bölgesi)
Kırşehirspor: Serkan Kartal- Adem Gültekin, Hüseyin Onur Gedikkaya (Dk. 83 Serdar Özmen), Yiğit Alan, Koray
Tanbay (Dk. 6 AmınuMohammed İbrahim), Kaan Aydın, Osman İnci, Serhat Velioğlu, Burak Gündüz, Serdar Döndü (Dk. 66 Seyit Mehmet Söğüt), Gökhan Aksoy.
Aksaray Belediye Spor: Mehmet Akif Önal- Hürkal Eren Turan, İbrahim Konuksever, Mücahit Ak, Harun Akyel, Enes Soy (Dk. 65 Ömer Emir), Uğur Yalçın (Dk. 90 Mehmet İncesu), Muhammed Özdemir, Yasin Yeşilyurt, Tunahan Aydın (Dk. 83 İsmail Demir), Ümit Kale.
Enderhan Öz