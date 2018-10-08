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Kırtasiyeye diye çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Kırtasiyeye diye çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Kırtasiyeye diye çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Bursa'da kırtasiyeye gitmek için evden çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde cumartesi günü meydana geldi. 16 yaşındaki İlay Yüksel, ailesine, ''Kırtasiyeye gidiyorum'' dedikten sonra bir daha eve dönmedi.

Ailesi kızlarına telefonla ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Genç kızın en son Şevket Yılmaz Hastanesi önündeki ankesörlü telefondan bir arkadaşını arayarak onunla buluşmak istediği, fakat arkadaşının gelip alamayacağını söylemesi üzerine telefonu kapatıp bir daha da kimseyle irtibata geçmediği anlaşıldı. Kızlarını her yerde arayan ailesi, İlay'ı görenlerin insaniyet namına 0535 354 0528 numaralı telefondan babasına ya da 155 hattına ihbarda bulunmasını istedi.  

Hakan Gönül
 

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