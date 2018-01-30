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Kış ayında deniz keyfi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler ve tatilciler denize girip güneşlendi.

Kış ayında deniz keyfi!

30 Ocak 2018 17:21

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18 deniz suyu sıcaklığının ise 18.7 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Ocak ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlendi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı tatilciler de güneşli havayı plaj boyunca yürüyerek değerlendirirken, kumlarda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte hafta sonu ise yağış havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Etiketler: antalya, deniz

 

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