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Kış ayında kabızlık problemine dikkat

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kış aylarında kabızlık problemine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kış ayında kabızlık problemine dikkat

26 Aralık 2017 10:49

Meyve ve sebze tüketiminin artırılmasını öneren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Kabuklarıyla yenebilenlerin kabuklarını soymayın . İyice yıkayıp öyle tüketin. Peynir , süt , dondurma , et , işlenmiş besin tüketimini azaltın . Yağlı tohumlardan tüketin . ( ayçekirdeği , fındık , fıstık , badem vb. ) Haftalık kurubaklagil tüketiminizi arttrın . Kafein ( çay , kahve , sodalar , çikolata ) ve alkol içeren içecekleri sınırlandırın . Kafein içermeyen Rooibos çayı içilebilir . Öğün aralarında kuru meyveler , probiyotik yoğurtlar , granola , yulaf ezmesi , taze meyve suları ( elma , kuru erik , kayısı vb. ,patlamış mısır vb. tüketin . Öğünlerde salata alımına özen gösterin . Yeterli sıvı alımı sağlayın . Hergün 20-30 dk egzersiz yapın.” diye konuştu.
Laxatifleri doktor önerisi dahilinde kullanılmasını isteyen Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Besin etiketlerini okuyun . Bir porsiyon 2-4 g lif içeriyorsa iyi bir lif kaynağıdır . 4 gramın üstünde olması daha iyidir.” Dedi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yüksek lif içeren besinleri şöyle sıraladı;

“Meyveler : Elma , şeftali , ahududu , mandalina , armut , portakal , kuru erik , kayısı , kuru üzüm , hurma , incir , çilek , kivi , mango , ananas , avokado , muz..
Sebzeler : Brokoli , brüksel lahanası , lahana , havuç , ıspanak , kabak , börülce , barbunya , karnabahar , kuşkonmaz , bezelye , pancar , domates , kereviz , enginar..
Ekmek , tahıllar , kurubaklagiller : barbunya fasülyesi , lima fasülyesi , nohut , mercimek , yulaf ezmesi , çok tahıllı ekmekler , tam buğday ekmekleri , tam çavdar ekmekleri , bulgur , esmer pirinç , kinoa , kestane.” 

Etiketler: kabızlık

 

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