Kış aylarında cilt bakımı için tavsiyeler

Kışın sert geçtiği bugünlerde cilt bakımı büyük bir endişe haline geliyor. Kış aylarında sıcak soğuk hava değişiminin fazla olması ile tahribata uğrayan cilt, bakıma daha çok ihtiyaç duyuyor. Tahribata neden olan faktörlerin başında klimalı, kaloriferli ortamlardan soğuk havaya geçiş geliyor. Birçok yanlış uygulama da cilde verdiği zararlar ile tahribatın ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor.

Doğru cilt bakımı için yapılması gerekenleri Dermokozmetik Uzmanı Filiz Abay anlattı. İlk olarak cilt bakımı için doğru bilinen yanlışlara değinen Abay, sanılanın aksine güneş koruyucunun kullanımının kış aylarında da devam etmesi gerektiğini söyledi. Dermokozmetik Uzmanı Abay, "Kış aylarındaki cilt bakımında ilk önce mutlaka her akşam günlük bir temizleyici şarttır. Gün içinde oluşan, biriken toksinleri atıp arınması için temizlemek en önemli aşama. Arkasından cilt yapısına göre bir nemlendirici ve mutlaka kışın güneş koruyucu şart. Güneş koruyucu için her zaman ‘sadece güneşten korur’ gibi düşünürler ama aslında öyle değildir. Güneş koruyucu bütün dış çevresel faktörlerden cildimizi koruyan bir katmandır. Bunun kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesin cilt şikayeti ve tedavisi farklıdır"

Çevreden duyup tavsiye üzerine kullanılan maddelerin bazı koşullarda cilde daha büyük zarar verdiğini söyleyen Filiz Abay, son çare uzmanlara gidilmesine dert yandı. Abay, "Cilt ile ilgili şikayetler çoktur ve herkesin cilt şikayeti farklıdır. Hepsine göre de ayrı ürün vardır. Genelde bizim insanımız gider arkadaşından duyar, tavsiye üzerine alır, olmaz. Tekrar başka bir ürün dener. Doğal yolları dener. ‘Sirke sürdüm limon suyu sürdüm’ derler. En son nokta eczaneye, hastaneye gidilir. Bu aşamada tabiki cilt daha çok tahriş olmuş olur. Burada yapılması gereken son demlere kadar beklemek değil de ilk başta bir eczaneye ya da bir doktora gidilmiş olsa çok daha kısa zamanda bu endişenin önüne geçilmiş olur. Mutlaka işi uzmanına sorsunlar. Bu bir doktor olabilir, bugün eczanelere gelindiği zaman buna yardımcı olabilecek hem ilaç grubunda hem dermokozmetik grubunda arkadaşlarımız var. İnsanların bütün sıkıntılarına sonuç bulabilirler" şeklinde konuştu.