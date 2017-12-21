Kış aylarında cilt bakımı nasıl yapılmalı? Kış aylarında cildi korumak için ne yapmak gerek?

Kuruluk probleminin yoğun görüldüğü kış aylarında cilt bakımına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, banyodan çıktıktan sonra ıslak vücuda doğal yağ uygulanmasını önerdi.

Havaların soğuması ile deride görülen kurulukların, buna bağlı dermatit rahatsızlıkların artırdığını ifade eden Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Bununla mücadele etmek için banyoda doğal yağlar kullanılmasını öneriyoruz. Yumuşatıcı yağlar, özellikle duş aldıktan sonra duştan çıkmadan, henüz ıslakken vücudun her yerine sürülüp sonra üzerimize havlu alıp duştan çıkılmalıdır. Böylece yağlı ciltlerde deri içindeki suyun kaybı da önlenmiş olacak. Eczanelerde satılan doğal tıbbi yağlar tercih edilebileceği gibi, yemeklik ama hakiki olan zeytinyağını da kullanabiliriz. Kozmetik market ya da eczanelerde satılan vücut losyonlarını günde bir kez kullanmak da yeterli olacaktır.” diye konuştu.

Soğuk sular da ellerde kuruluk nedeni

Ayrıca, soğuyan sularla yıkanan ellerin kurulanmamasının da deride kuruluk, egzama, çatlak ve kaşıntılara yol açacağını belirten Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, özellikle okul çağındaki çocukların bu sorundan daha çok etkilendiğini dile getirdi.

“Pahalı krem iyi krem demek değil”

Kullanılan nemlendirici losyonların markası ya da fiyatının önemli olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Her zaman pahalı ürün iyi anlamına gelmiyor. İstikrarlı olarak kaybettiğimiz vücut nemini yerine koymamız lazım. Sadece bilinmeyen, üzerinde içeriği yazmayan merdiven altı ürünlerden uzak durmakta fayda var.” dedi.

Taze sebze ve meyve de cilt nemi için önemli

Cildin kış aylarında nemli tutulması için günlük su alım miktarının da önemli olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, beslenme ile ilgili şu önerilerde bulundu: “Aminoasit ve protein içeren, vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırmasını sağlayan, sebze, meyve gibi vitamin içerikli gıdaların alımı cildin nemli tutulması için önemli. Su içmek genel vücut sağlığımız için çok önemli ama özellikle mevsim geçişlerinde olabiliyorsa doğal taze sebze ve meyve tüketimi çok değerli. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın da sabah ya da akşam yatarken süt içmelerini öneriyoruz.”

Yün yorganlar da alerjiye bağlı kuruluk nedeni

Son olarak, kış aylarında daha çok kullanılan yün ve kaz tüyü gibi doğal yorgan ve yastıkların alerjiye neden olduğunu da dile getiren Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Eğer kişiler, bu havalarda vücudunda değişik deri döküntüleri, hapşırık, gözlerde yanma gibi şikayetler olursa yün yorgan ya da kaz tüyü gibi organik içerikli ürünler kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek bir dermatoloğa görünmeliler.” ifadelerini kullandı.