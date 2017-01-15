Uzman Doktor Hasibe Uyğun Küçükapan, hastalığın virüslerin sebep olduğu akciğer bronşçuklarının iltihabı ile ortaya çıktığını, özellikle 2 yaş altı çocukları, sıklıkla da 3 - 6 ay arası bebekleri etkilediğini kaydetti.

Hastalığın tedavisi için hava yollarının genişletilmesi ve bol oksijen alınması gerektiğini dile getiren Uzman Doktor Hasibe Uyğun Küçükapan, “Damlacık yoluyla bulaşır, erişkin ve çocuklardan yakın temas ve aynı ortamda bulunmakla bulaşır. Sıklıkla okula giden bir kardeş bulaştırıcılığa aracılık eder. Bu yüzden salgın dönemlerinde kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmamalı, hasta bireylerle görüşülmemelidir ve el yıkamaya çok dikkat edilmelidir. Bronşiolit’te başlangıçta soğuk algınlığı bulguları burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hafif öksürük ve hafif ateş varken öksürük şiddeti giderek artar ve hırıltılı solunum başlar. Bu sıklıkla aileleri telaşlandıran bir durumdur. Oysa Akut Bronşiolit çok kez hafif ve orta seyirlidir ve evde tedavi edilebilir” dedi.

"Tedavide ılık su verilmeli"

Hastalığın tedavisinin oksijeninin artırılması ve sıvı tüketimi olduğunu belirten Küçükapan, “Tedavide esas olan hava yollarının genişletilip oksijenlenmenin artırılması, beslenmenin devamı, yeterli miktarda sıvı tüketimi ve hava yolu açıklığının temini için burun tıkanıklığının giderilmesidir. Bunun için bronş genişletici ilaçlar, burnu açmak için serum fizyolojik damla ya da spreyler kullanılır. Tedavide antibiyotiklerin yeri sınırlıdır. Antibiyotikler ateş varsa, akciğer filminde zatürre ile uyumlu iltihabı alan varsa, orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlar mevcutsa kullanılmalıdır. Bebeğin başı yükseltilmeli, sık ve az miktarlarda beslenmeli, soluk alıp vermede güçlük bebek daha fazla yorulmamalıdır. Bol sıvı özellikle ılık su verilmelidir” şeklinde konuştu.

"Ortamı havalandırın"

Hasta olan bebeklerin bulunması gereken ortam hakkında da konuşan Küçükapan, “Bebeğin bulunduğu ortam havalandırılmalı ve nemlendirilmelidir, bunun için buhar makinesi kullanılabilir. Asla bebeğin bulunduğu evde sigara içilmemelidir. Sigara içen biri 4 saat kadar bebeği kucağına almamalıdır. Akut Bronşiolitli vakalar ayaktan yakın takip edilmelidir. Solunum sıkıntısı arttığında, solunum esnasında burun kanatlarının açılıp kapanması, nefes alıp verirken kaburga aralarında çökmelerin olması durumunda veya bebek beslenemediğinde hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Ayrıca 3 ay altındaki bebekler, doğuştan kalp ya da akciğer hastalığı olan bebekler, 34 haftanın altında doğmuş prematüreler, genel durumu kötü olan hastalar yatarak tedavi edilmelidir” diye konuştu.

