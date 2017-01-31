Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, göz kuruluğunun; gözlerde yanma, batma, bulanıklık, kaşıntı, ağrı, yorgunluk, ışık hassasiyeti, göz kapaklarında ağırlık gibi şikayetlere neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yaycıoğlu, "Göz kuruluğu görme performansını bozarken hayatı da olumsuz etkiliyor. Günlük aktivitelerde kısıtlılık yapıyor ve zaman içinde okuma, gece araba kullanma ve bilgisayar kullanımında zorlanmalar başlıyor" dedi.

Kalorifer, klima, bilgisayar tetikliyor

Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, genellikle ileri yaşta ve kadınlarda daha sık görülen göz kuruluğunun, kontak lens kullananlarda, göz ile ilgili cerrahi bir operasyon geçirenlerde, göz kapağının kapanmasına engel hastalıkları olanlarda daha sık rastlandığını belirtti.

Ayrıca Sjögren sendromu, romatizmal hastalıklar, diyabet, tiroid bozukluğu çeşitli sistemik hastalıklara sahip kişilerin de riskli gruba girdiğini belirten Prof. Dr. Yaycıoğlu, çevredeki şikayetleri artıran nedenlerin varlığına da dikkat çekerek, "Çalışma ortamının kuru olması, kalorifer veya klima kullanılması, sigara kullanımı veya sigara içilen ortamlarda bulunmak, bilgisayar kullanırken uzun süreyle ekrana bakmak kuru göz şikayetlerinin artmasına sebep oluyor" dedi.

Göz kuruluğu tedavisinde doktorlarının önereceği suni gözyaşı damla ve jeller ile gözlerdeki batma ve kuruluk hislerinin giderilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Yaycıoğlu, daha ileri evrelerde ‘topikal enflamasyonu’ baskılayıcı damlalar hatta tıkaçlar kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Göz kuruluğunu önlemenin yolları

Yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerin göz kuruluğunu önlemeye yardımcı olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaycıoğlu, bu değişiklikleri; sağlıklı beslenme; bulunulan ortamın ısı ve nem derecesi; teknolojik cihazların doğru kullanımı ve sürekli kullanılan ilaçların dozunun belirlenmesi olarak belirtti. Yaycıoğlu, alınabilecek önlemler hakkında şunları kaydetti:

"Göz kuruluğunu önlemek için bol su içmek, keten tohumu ve omega-3 zengini somon gibi balıklar tüketmek, omega-3 içeren vitamin haplarından kullanmak önem taşıyor. Bulunulan ortamda kalorifer veya klima varsa buharlı nemlendiriciler kullanmak, sigara içilmemesine özen göstermek de göz kuruluğunu önlemeye yardımcı oluyor. Bilgisayar kullanımında ise ekranın göz seviyesinin altında olmasına dikkat etmek, arada bir gözleri dinlendirmek etkili sonuç alınmasını sağlıyor. Son olarak, yan etkileri arasında göz kuruluğu olan ve sürekli kullanılan ilaçların dozunda değişiklik yapılması da şikayetlerin azaltmasını sağlıyor."