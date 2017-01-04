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Kış aylarında göz sağlığına ekstra özen gösterin

Kış aylarının vücut sağlığı açısından pek çok riski barındırdığını belirten uzmanlar, göz sağlığına da daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarında göz sağlığına ekstra özen gösterin

04 Ocak 2017 10:08

Kış aylarında gribal enfeksiyonların artmasına paralel olarak göz hastalıklarında da artış görüldüğünü belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Kış aylarında sık karşılaşılan göz problemlerinin başında göz kuruluğu, konjonktivitler ve ultraviole ışınlar gelmektedir. Hastaların normal mevsimlere göre kış aylarında daha dikkatli olmaları gerekir. Risk grubunda olan hastalar ise mutlaka doktorlarıyla irtibatlı olmalılar. Kışın havalar yağışlı ve karlı geçmesine rağmen nem oranı düşük olduğundan hava oldukça kurudur. Ayrıca kış boyunca yanan kaloriferler, çalışan klimalar yeterince havalandırılmayan kapalı ortamlar bu etkilerin daha da artmasına yol açar. Özellikle uzun süre bilgisayar karşısında çalışan meslek grupları kuru göz rahatsızlığı açısından risk altındadırlar. Çünkü uzun süreli konsantrasyon gerektiren durumlarda insanlardaki mevcut göz kırpma sayısı azalmakta ve gözler daha çabuk kurumaktadır. Gözlerde batma, sulanma ve kızarıklık şeklinde kendini gösteren göz kuruluğunda, hastalara önerilerimiz, çalışılan ortamın nemlendirilmesi, bilgisayar karşısında daha sık göz kırpma ve göz hekiminin önereceği gözyaşı damlalarının kullanılmasıdır" dedi.
Bir diğer probleminde gözlerde meydana gelen konjonktivitler olduğunu ifade eden İpçioğlu, "Kış aylarında virüslere bağlı hastalıkların artmasına paralel olarak özellikle gribal enfeksiyonların artış gösterdiği dönemlerde viral konjonktivitin görülme sıklığı artmaktadır. Toplu yaşam alanları bu açıdan risk altındadır. Hastalık gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa karşı hassasiyet artışı şeklinde şikâyetlere neden olur. Genellikle tek gözde başlayıp daha sonra diğer gözde de şikâyetler ortaya çıkar. Gözün kornea dediğimiz saydam tabakasını tutarak görme azalması yapabileceğinden en kısa zamanda bir göz hekimine başvurmak gerekir. Hastalıktan korunmak için özellikle gözlerin çok ovulup kaşınmamasına, başkasına ait havlu, makyaj malzemesi ve benzeri şahsi eşyaların kullanılmamasına, bu tür hastalık belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılmasına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.
Göz konusunda önemli problemlerden birinin de ultraviyole ışınları olduğunu hatırlatan Adnan İpçioğlu, "Kış aylarında sıcaklığın az olması, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinin de daha az olduğu anlamına gelmiyor. Kışın karların oluşturduğu parlama ve yansımalar bu etkileri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle dışarıda uzun süre vakit harcama eğiliminde olan çocuklar, açık havada çalışan işçiler ve kar sporu yapanlar risk altındadır. Yaşa bağlı katarakt, yaşa bağlı makula dejeneresansı, pterjium ve göz çevresi cilt kanserleri güneş ışığına bağlı göz hastalıklarından bazılarıdır'' diye konuştu.
 


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