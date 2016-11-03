Eskişehir'de sonbahar mevsiminin sonuna yaklaşırken havaların soğuması, vatandaşı boza içmeye yönlendirdi. Özellikle kış aylarında daha çok tercih edilen boza, Eskişehir'de yaz aylarında da artık tercih ediliyor. Birçok gribal enfeksiyona karşı direnci arttıran boza, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Yaklaşık 25 yıldır boza yapan çalışan Özbek Özkonak, bu içeceğin Eskişehir gibi az sayıda ilde bilindiğini anlattı. Bozanın insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyleyen Özkonak, "Bizim yaptığımız bozanın ön önemli ayrıcalığı koruyucu madde içermiyor olması. Ürünlerimizi günlük yaptığımız için hiçbir koruyucu madde kullanmıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler içmesini sağlıyoruz" dedi.

“Annelere süt yapma özelliği var”

Bozanın, bebekli annelerde süt yapımına yardımcı olduğunu da aktaran Özkonak, “Boza, içerisinde bulundurduğu D ve B vitamini ile anneler için süt yapma özelliğini taşıyor. O yüzden tercih dilen bir içecektir. Boza, süt yapma özelliği olduğu için doktorlar tarafından da tavsiye edilen bir içecek haline geldi. Yazın bile bu yüzden çok kişi gelip talep ediyordu. O yüzden artık yazları da boza üretiyoruz. Boza artık yaz içeceği de oldu” ifadelerini kullandı.

"Açlığı bir nebze de olsa kesiyor"

Gribal enfeksiyonlarda düzenli ve ekşi şekilde tüketildiği takdirde bozanın bir koruyucu madde olduğuna dikkat çeken Özkonak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Boza biraz daha ekşi tüketildiği taktirde sizi gribe karşı daha çok korumuş oluyor ve bu enerji veriyor. Kışın içiliyor ama şeker de içerdiği için enerji veren bir içecek. Bir bardak içtiğiniz zaman tokluk hissi verir. Acıktığınız zaman bir bardak için bir süre size tokluk hissi verir. O yüzden besleyici ve hazmı kolay bir içecek.”

Burak Tekin

ESKİŞEHİR