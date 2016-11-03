Diğer
Kategoriler

Kış aylarının vazgeçilmezi ‘Boza’

Eskişehir’de havaların soğuması ile birlikte bozaya olan talep artarken, ünlü ’Karakedi’ bozası satılan iş yerinde son günlerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Kış aylarının vazgeçilmezi Boza

03 Kasım 2016 09:18

Eskişehir'de sonbahar mevsiminin sonuna yaklaşırken havaların soğuması, vatandaşı boza içmeye yönlendirdi. Özellikle kış aylarında daha çok tercih edilen boza, Eskişehir'de yaz aylarında da artık tercih ediliyor. Birçok gribal enfeksiyona karşı direnci arttıran boza, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Yaklaşık 25 yıldır boza yapan çalışan Özbek Özkonak, bu içeceğin Eskişehir gibi az sayıda ilde bilindiğini anlattı. Bozanın insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini söyleyen Özkonak, "Bizim yaptığımız bozanın ön önemli ayrıcalığı koruyucu madde içermiyor olması. Ürünlerimizi günlük yaptığımız için hiçbir koruyucu madde kullanmıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürünler içmesini sağlıyoruz" dedi.

“Annelere süt yapma özelliği var”

Bozanın, bebekli annelerde süt yapımına yardımcı olduğunu da aktaran Özkonak, “Boza, içerisinde bulundurduğu D ve B vitamini ile anneler için süt yapma özelliğini taşıyor. O yüzden tercih dilen bir içecektir. Boza, süt yapma özelliği olduğu için doktorlar tarafından da tavsiye edilen bir içecek haline geldi. Yazın bile bu yüzden çok kişi gelip talep ediyordu. O yüzden artık yazları da boza üretiyoruz. Boza artık yaz içeceği de oldu” ifadelerini kullandı.

"Açlığı bir nebze de olsa kesiyor"

Gribal enfeksiyonlarda düzenli ve ekşi şekilde tüketildiği takdirde bozanın bir koruyucu madde olduğuna dikkat çeken Özkonak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Boza biraz daha ekşi tüketildiği taktirde sizi gribe karşı daha çok korumuş oluyor ve bu enerji veriyor. Kışın içiliyor ama şeker de içerdiği için enerji veren bir içecek. Bir bardak içtiğiniz zaman tokluk hissi verir. Acıktığınız zaman bir bardak için bir süre size tokluk hissi verir. O yüzden besleyici ve hazmı kolay bir içecek.” 

Burak Tekin
ESKİŞEHİR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!