İHA’ya açıklamalarda bulunan Özenoğlu, kışın ısınma istediği gibi vücudun da korunma isteği olduğunu belirterek, yaz aylarında daha basit yöntemlerle koruyabileceğimiz cildimizin, saçımızın, tırnaklarımızın ve dudaklarımızın kış aylarında daha fazla ilgi beklediğini ve ilgisiz kaldığında da çok ani tepkiler verebileceğini söyledi.

Ebru Güzel Özenoğlu, günlük kullanılan nemlendiricilerin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kış aylarıyla birlikte havadaki nem oranı azaldığından cildiniz kurumaya başlayacaktır. Alerjik ciltlerde bu kuruma kaşıntı ve tahrişe kadar gidebilir. Bu sebeple mutlaka günlük bir nemlendirici kullanmalı ve nemlendiricinizi seçerken iki noktaya dikkat etmelisiniz: Kreminiz hem nem tutucu olmalı hem de soğuğa karşı bir bariyer oluşturmalıdır. Ayrıca cildiniz yaz aylarına göre daha çabuk kuruyup pul pul olacağından; cilt temizliğinizi sabunla değil özel pH değerine sahip temizleyici jellerle yapmanızı öneririm” dedi

“Herkesin ‘ah hemen bir banyoya girip ısınsam’ dediğini duyar gibiyim”

“Serin sabahlarda, herkesin ‘ah hemen bir banyoya girip ısınsam’ dediğini duyar gibiyim” diyen Özenoğlu, “Sıcak bir duş kendimizi daha iyi hissettirir ve anneannelerimizin tabiriyle kemiklerime kadar ısındım dersiniz. Ama sadece suyun derecesini biraz aşağı çekerek, cildimizi kuru, pullu bir görüntü ve kaşıntıdan korumuş oluruz. Deri kuruluğunu önlemek için banyo suyu ılık olmalı, vücut defalarca sabunlanmamalı, yıkanma süresi kısa tutulmalı ve ayda birden fazla kese yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Soğuktan en çok ellerimiz etkileniyor

Özenoğlu, kış soğuğundan en fazla etkilenen organın eller olduğunu aktararak, şu önerilerde bulundu:

“Suya daha çok maruz kaldığından kış soğuğundan en çok etkilenen organımız maalesef en fazla dış dünyaya açıldığımız ellerimizdir. Bunun için mutlaka yoğun nemlendiricili gerekirse biraz da yağlı el kremleri kullanmalısınız. Bayanların elleri erkeklere oranla daha hassas bir yapıya sahiptir bu nedenle nemlendiriciler çok düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. En fazla bakıma ihtiyacı olan bir diğer yer ise dudaklarımız. Dudaklarımızdaki derinin tüm vücudumuzdaki en ince deri olduğu düşünülürse onları kış soğuğunda savunmasız bırakmak acımasızlık olur öyle değil mi? Shea özü içeren renksiz bir dudak balmı kullanmayı ihmal etmeyin. Seçtiğiniz balmında cildi kurutan mentol olmamasına dikkat edin. Bayanların kullanmış olduğu rujlar kış aylarında dudaklar üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturmakta ve dudakların kurumasını ve yıpranmasını önlemektedir.”

“Erkeklerin cildi kadınlarınkinden daha yağlı olma eğilimindedir”

Erkek ile kadının cilt yağlanma oranı açısından birbirinden farklı olduğunu anlatan Öğretim Görevlisi Ebru Güzel Özenoğlu, “Erkeklerin cildi kadınlarınkinden daha yağlı olma eğilimindedir, yine de gerekli olduğu durumlarda nemlendirici kullanılmalıdır. Yağlı ciltleri olan erkekler için hafif bir losyon veya nemlendirici jel yeterli olacaktır. Kuru bir cilde sahipseniz daha yoğun bir krem deneyerek cildin ihtiyacını karşılamalısınız. Kadınlarda ise daha yoğun nemlendiriciler tercih edilmelidir. Yüzünüz hassas veya pul pul bir görünüme sahipse, kullanacağınız temizleyici sodyum laurilsülfat içermemelidir. Bu madde cildinizi kurutabilir. Ayrıca nemlendirici de seramidler, gliserin, ayçiçeği veya soya fasulyesi ile yağ veya vazelin gibi maddeler aranır. Eğer cildiniz yağlıysa, narenciye gibi doğal bakteri savaşçıları, çay ağacı yağı veya okaliptüs özlü temizleyici deneyebilirsiniz” diye konuştu.

Erkeklere traş önerileri

Ebru Güzel Özenoğlu, erkeklerin traş olurken dikkat etmeleri gereken hususlardan da bahsederek, “Kış aylarında erkeklerin hele ki bunu her gün yapmak zorunda olanların en temel sorunu tıraş. Kolay bir tıraş için, cildinizi nemli tutun. Duştan çıktıktan sonra kıllarınız en yumuşak halindedir ve tıraş yapmanız için gayet uygundur. Duş dışında da temiz olduğunuz zamanlarda tüyleriniz ıslak ve daha esnek olur. Cildiniz hassassa, tıraş fırçasından ziyade tıraş jelini deneyin. Tıraş jeli daha yumuşak tüylere sahip olmanızı sağlar. Böylece tıraş sonrasında oluşan kızarıklık, jilet darbeleri ve kıl dönmeleri oluşumunu en aza düşürmüş olursunuz. Kıl dönmesini engellemenin diğer yollarından biri de; daima tüylerinizin çıktığı doğrultuda tıraş olmanız ve mümkün olduğunca az vuruş kullanmanız olacaktır” şeklinde konuştu.

Yaza sağlıklı ve güzel görünen saçlarla girmek istiyorsanız bu uyarılara dikkat

Kışın saç bakımına önem verilmesi gerektiğini anlatan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Ebru Güzel Özenoğlu, şöyle konuştu:

“Yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de hava sıcaklıkları ve dış koşulların normalde farklı, saçları yıpratacak düzeyde olması bir kadının en çok değer verdiği yerlerden olan saçları üzerinde oldukça kötü etkiler bırakmaktadır. Özellikle kışın artan baca dumanları, ağırlaşan hava, yağmur, kar ve soğuk havalar saçların hem sağlıklı yapısını kaybetmesini hem de daha fazla bakıma ihtiyaç duymasına neden oluyor. Eğer yaza sağlıklı ve güzel görünen saçlarla girmek istiyorsanız kışın saç bakımınızı aksatmamanız ve onlara iyi bakmanız gerekiyor. Saçlar da tıpkı cilt gibi kış aylarında kurulaşır. Bu dönemde saç bakımı için şampuanı normalde kullandığınızın yarısı kadar kullanmaya ve saç derinizin biraz yağ üretmesine izin verin. Yıkama sıklığını yaz aylarına göre düşürün. Bu saç derinizde koruma tabakası oluşmasına yardım edecektir. Aynı durum sakallar için de geçerli olacağından çok kar ya da çok ayaz olan havalarda sakallara özel balmumsu koruyuculardan kullanabilirsiniz.”

Kadir Çetin

