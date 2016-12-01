Bingöl’de dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışından dolayı merkez ve merkeze bağlı köy okullarındaki taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

278 köy yolu ulaşıma kapandı

Aralıksız bir şekilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Karla mücadele çalışmalarına start veren Bingöl Belediyesi ise, kent merkezinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yedisu’da hayat durdu

Kent merkezinde günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, birçok ilçede hayat durma noktasına geldi. Yedisu ilçesinde şiddetini artıran kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçeye bağlı tüm köy yollarının ulaşıma kapandığı kaydedildi. İlçe merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, ilçenin Karlıova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu bağlantısı kesildi.

İlçede ikamet eden İzzettin Ermiştekin, kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Bu sene kar erken yağdı. Böyle devam ederse, bu sene kış çok zor geçecek” dedi.

Metin Dere - Yılmaz Atar

