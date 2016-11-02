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Kış geldi, soba zehirlenmelerine dikkat

Havaların bir anda soğumasıyla birlikte soba satışları hareketlenirken, yetkililer, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, gece uyurken kömür atılmaması gerektiğini söyledi.


02 Kasım 2016 15:32

Havaların soğumasıyla birlikte bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde de soba ile ısınan vatandaşlar soluğu çarşı ve pazarlarda alarak soba satın aldı. Sobaların fiyatları tercihe göre değişirken, uzmanlardan da önemli bir uyarı geldi. Soba kurulumu yapmadan önce baca temizliğine dikkat edilmesi gerekirken, zehirlenmelere karşı bir takım önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. 

Soba satıcısı Fatih Ok, vatandaşların halk arasında uyuyan soba olarak tanımlanan sobaları tercih ettiklerini belirterek, gece uyurken kömür atılmaması gerektiğini söyledi. Ok, "Uyuyan soba kullanan vatandaşlarımız sobanın uyuma özelliği var atalım kömürü biz de uyuyalım derse kendi hayatlarını da tehlikeye atmış olabilirler. Zaten her kış basında da zehirlenme haberleri çıkıyor. Bunların önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Dışarıdaki rüzgarın yönünden tutun, boruların temizliğine kadar hepsi önem arz ediyor. Kullanıcılarımız aynı zamanda sobanın temizliğini, borularının temizliğini zaman zaman kontrol etsinler ve temizlesinler. En önemli unsurlardan biri de baca temizliğidir. Vatandaşlarımız bu sene bacada bir şey yoktur nasıl olsa diye bacayı temizlemeden kullanmaya başlamasınlar. Bacayı da kış dönemi içerisinde temizlettirsinler" dedi. 

Kerem Karamanlıoğlu
İZMİR

Etiketler: kış, soba, zehirlenme


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