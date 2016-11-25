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Kış lastiği takmayan araçlara para cezası

Ülke genelinde kış şartlarının hakim olduğunu ve başta doğu bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok yerinin kar esaretinin altında olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmayan araçlara 602 TL para cezası uygulanacaktır. 602 TL’lik ceza 31 Aralık 2016 gecesine kadar geçerli olacak. 1 Ocak’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası yeniden değerleme oranı olan yüzde 3.83 artışla 625 TL olarak uygulanacak" d

Kış lastiği takmayan araçlara para cezası

25 Kasım 2016 11:35

Kışın tüm şiddetiyle ülkenin her köşesinde hissedildiğini söyleyen Apaydın, "Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Yönetmelik uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller 1 Aralık’tan itibaren kış lastiğini zorunlu olarak kullanıyorlar. Ancak sadece ticari araçlarımız değil, tüm araçlar can ve mal güvenliği açısından kış lastiği taktırmalıdır" açıklamasında bulundu.

"Şehiriçi uygulaması kararı valiliklerde"
Şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulaması ile ilgili hususların ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenerek uygulandığının da altını çizen Apaydın, "Bu illerde bulunan yol kenarı denetim istasyonlarında da bu hususlar dikkate alınacak. Üzerinde M+S işareti bulunan ve 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler ve sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler kış lastiği olarak kullanılacaktır. Kamyon, tır, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması hatta stepne lastiklerinde kış lastiği olması zorunludur. Kış lastiklerini taktırmaları için şoför esnafımızın yanı sıra tüm trafiğe çıkan sürücülerimizi uyarıyoruz, araçlarınızı kış şartlarına uygun hale getirin" diye konuştu.

"Özel araçlar da dikkat etmeli"
Ülkede 4 milyondan fazla ticari aracın trafikte bulunduğunu açıklayan Fevzi Apaydın, "Kışın yollarda sadece ticari araçlar bulunmuyor. Özel araçlar da en az ticari araçlar kadar dikkatli olmalı, önlemlerini almalıdır. Kullanacakları kış lastiklerinin dört lastiğinin de kış lastiği olarak değiştirilmesinde büyük fayda vardır. Eğer farklı tip lastikler kullanılırsa, örneğin 2 yaz ve 2 kış lastiği kullanımında aracın patinaj, dengesinin bozulması ve yoldan çıkma gibi durumların oluşma tehlikesi çok yüksektir. Kış yüzünü gösterirken araçlarımızın kış bakımını yaptırmayı, antifrizimizi koymayı unutmayalım" ifadelerini kaydetti.  


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