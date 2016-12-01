Daha önce ilan edilen zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Otogarı çıkışında uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsleri tek tek durdurarak lastiklerini kontrol etti. Lastik ölçer aleti ile lastiklerin kar şartlarına uyup uymadığına bakan ekipler, lastik dişlerinin ölçümlerini de aldı. Trafik ekipleri, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış otobüslere ceza keserek yola devam etmelerine izin vermedi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu devam eden uygulamalarda bir otobüsün kar lastiği takmadığı, bir başka otobüsün ise kar lastiğinin yetersiz olduğu belirlendi. Otobüslere yola çıkma izni verilmezken, 602 TL de para cezası kesildi.

Yolcular, otobüs lastiklerinin kış şartlarına uygun olmadığını duyunca adeta isyan ettiler. Bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterirken, firma sahipleri lastiklerin kış şartlarına uygun olduğunu iddia etti. Emniyet ekipleri ise, lastiğin kış lastiği olduğunu ancak lastik dişlerinde aşınma olmasından dolayı 4 cm'i karşılamadığını belirterek ceza kesti.

Kış lastiğindeki dişlerin en az 4 cm olması gerektiğini belirten trafik ekipleri, kış lastiği olarak geçen lastik türlerinin üzerinde "M+S" veya "kar tanesi" (snowflake) işareti bulunması gerektiğini bildirdi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten sürücüler, bu tür kontrollerin sürekli yapılmasından yana olduklarını, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ettiler.

Mehmet Altunışık

