Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Peki kış lastiği uygulaması hangi tarihten itibaren başlayacak? Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilecek? Cebinizin yanmasını istemiyorsanız haberimize dikkat edin!

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Zorunlu kış lastiği takma uygulaması, 1 Aralık perşembe günü başlıyor. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacak. Aralık 2016’da başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2017 tarihinde sona erecektir. Vatandaşlarımızın 4 aylık süre içerisinde kış lastiği kullanması zorunludur.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 1 Nisan'da sona erecek.

Neden kış lastiği kullanılıyor?

Kış lastiklerinin yapısında normal lastiğe göre daha fazla kauçuk kullanılmaktadır. Bu da lastiğin daha yumuşak olmasını sağlamakla beraber daha soğuk hava şartlarına dayanıklılığını arttırmakta. Öte yandan Kış lastiği yola daha sağlam bastığı için fren mesafesini de kısaltmaktadır.

“Servis araçları tam bakımlı olmalı”

Apaydın, yaptığı açıklamada, kışın yoğun yaşandığı bölgelerimizde kar nedeniyle çok sayıda aracın yolda kaldığını hatırlatarak, "Özellikle taşımalı eğitim yapılan yerlerde servis sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını yapmadan, kurtarıcı araç gereçlerini aracında bulundurmadan trafiğe çıkmamalıdır. Mutlaka araçlara kışlık lastikleri takılmalı, çekme halatı ve kış zincirlerini araçlarında bulundurmalıdır. Bilhassa sabah saatlerinde oluşacak gizli buzlanmalara karşı tedbirli olunmalı. Ani soğuklar nedeniyle camlarımızda oluşacak buğulanma ve buzlanma için de antifirizli cam suyu kabının dolu olduğunu, klimanın çalıştığını kontrol edin. Taşıdığınız öğrenciler veya yolcular dahil herkesin emniyet kemerlerinin takıldığından emin olun" diye konuştu.

Normal lastik ile Kış lastiği arasındaki fark nedir?

Sürücülerin normal hava koşullarında kullandıkları yaz lastikleri hava sıcaklığının +7'nin altına düştüğü sırada yoldaki ıslak zeminde yeterince kavrama sağlayamaz. Kış lastikleri ise içeriğindeki daha fazla ve doğal kauçuk sayesinde 0'ın altındaki sıcaklıklarda yumuşak yapısını koruyarak yola tutunma özelliğini korumaktadır. Ayrıca üzerindeki özel deseni ile de ilave çekiş imkanı sağlamaktadır.