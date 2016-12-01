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Kış lastiği zorunluluğu başladı!

Kış lastiği zorunluluğu, bugün itibariyle başladı.

Kış lastiği zorunluluğu başladı!

01 Aralık 2016 10:12

Emniyet Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde vatandaşların güven içinde seyahat edebilmeleri için zorunlu olan kış lastiği uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan taşıtlar için her yıl 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi taşımacılıkta ise karar alma yetkisi ilgili valiliklere bırakılmıştı. İlgili Yönetmelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda şehirlerarası yollarda ve valiliklerce kış lastiği kullanımının zorunlu kılındığı il ve ilçe merkezlerinde 5-11 Aralık tarihleri arasında saat 10.00-12.00 ile 14.00-16.00 arasında karayolu güzergahlarında yol kenarı trafik denetimlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, terminal/otogar giriş ve çıkışlarında, şehirlerarası yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar ile valiliklerce karar alınan illerde yoğunlaştırılmış ‘kış lastiği’ denetimi yapılacaktır” denildi.

Açıklamanın devamında, kış mevsiminde trafik ortamında güvenliğin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlardan kış lastiği kullanmaları ve taşıtlarında bulundurulması zorunlu olan avadanlıklarını (zincir, çekme halatı vb.) tamamlamaları ve taşıt lastiklerinin mevzuata uygun duruma getirmeleri yönünde uyarılara yer verildi.

Etiketler: emniyet, uyarı


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