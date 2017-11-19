Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Yaz bitti, son bahar geldi derken kış yüzünü göstermeye başladı. Birçok ilimizde kar yağışları şimdiden başladı. Ülkenin Batı'sından Doğu'suna kar yağışının ardından yollarda kalan sürücüler için bir nevi kurtarıcı olan kış lastiği uygulaması yürürlüğe giriyor. Peki Kış lastiği zorunluğu ne zaman başlayacak ve kış lastiği takmayan sürücülere kal TL para cezası kesilecek? Şehirler arası yollarda seyahat eden tüm araç sürücülerinin kış lastiği takma zorunluluğu tarihi belli oldu. Kış lastiğini takan sürücüler, yağışlı havalarda genel itibarıyla sorun yaşamıyor. Ancak araçlarına kış lastiği takmayan sürücüler, kar çilesi ile baş başa kalıyor. Yürürlüğe giren yasa ile 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında sürücüler kış lastiği kullanmak zorunda. Aksi taktirde 715 lira ceza kesilecek. İşte kış lastiği ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

Bundan böyle otomobilleri de kapsayan zorunlu kış lastiği yasası, sürücülerin aklında birçok soru işareti uyandırdı. Aslında bu uygulama sürücülerin can güvenliği ve sağlıklı bir trafik hayatı için oldukça önemli. Biz de sizler için en çok merak edilen soruları cevaplandırdık.

NEDEN KIŞ LASTİĞİ KULLANMALIYIZ?

Her şeyden önce tabii ki güvenliğiniz için! Araç lastikleri farklı yol şartlarına göre daha iyi tutunma sağlamak adına çeşitlere ayrılır. Mesela, hız ve asfalt için tasarlanmış lastikler kullanan 4x4 bir SUV, toprak ve kum zeminde bütün çekiş özellikleri kaybeder. Kış lastikleri de özellikle soğuk havalarda aracınızın yol ile temasında hayati önem taşır. Kuru ve asfalt zemin için tasarlanan normal lastikler veya ‘dört mevsim’ olarak adlandırılan modeller ‘karlı ve soğuk’ kış günlerinde sürüş güvenliği açısından randımanlı değildir.

KULLANMAYANA YAPTIRIMLARI NASIL?

Bu kış özel otomobiller de kış lastiği takmak zorunda! Ülkemizde 5 yıldır ticari araçlar için uygulanan kış lastiği zorunluluğuna, yeni yasal düzenlemeyle binek araçlar da dâhil edildi. Bu kapsamda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yollarda seyahat eden bütün araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Şehir içinde uygulama yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek ve duyurulacak. Valilikler, tarih aralığını öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek. Aksi durumlarda 715 lira para cezası söz konusu. Yeni uygulama Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda.

ZİNCİR Mİ, KIŞ LASTİĞİ Mİ?

Karlı havalarda kar zinciri bulundurmak zorunlu. Kış lastikleri özellikle düşük sıcaklıklarda aracın yola tutunmasını arttırır, çok aşırı buzlanma olmadığı sürece aracın kar üzerinde ve soğuk zeminde ilerlemesini ve fren mesafesini kontrol altına alır. Yol şartlarına göre özellikle yokuş iniş ve çıkış senaryolarında, şehir içinde kış lastikleri zincir ihtiyacını ortadan kaldırır. Çok zor şartlarda ise yaz lastiklerine göre daha az zincir takma ihtiyacı doğurur. Araca zincir takıldığında seyir hızının 30 km altında olması, kuru zeminde ise kesinlikle kullanılmaması gerekir.

ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Öncelikle kendini kanıtlamış markaları dikkate almak gerekir. Her kış lastiği, üstünde yazdığı gibi kış lastiği değildir. Büyük markalar ciddi harcamalarla yaptığı AR-GE raporlarına göre gerek taban tasarımı gerekse araç sınıf ve ağırlıklarına göre kauçuk oranını belirler. Özellikle Uzak Doğu’dan ülkemize gelen ve muhtemelen markasını ilk defa duyduğunuz markaları araştırın. Kararı satıcıların tavsiyesine bırakacaksanız ülkemizde kurumsal altyapısı olan markalara yönelin. Unutmayın “Dört Mevsim Lastiği” olarak da bilinen M+S lastikleri ( M = Mud = Çamur S = Snow = Kar ) ancak “Kış Lastiği” sembolünü taşıyorsa değerlendirilebilir.

YAZ LASTİĞİ KIŞIN GÜVENLİ Mİ?

Otomobil lastikleri farklı yol şartlarına göre daha iyi tutunma sağlamak adına çeşitlere ayrılır. Araçların üzerindeki standart yol lastikleri +7 derece ile +40 derece arasındaki sıcaklıklarda maksimum tutunma, viraj ve yakıt ekonomisi gibi unsurlarda etkilidir. Kış lastikleri üretiminde kullanılan özel bileşenler sayesinde +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kuru ve yağışlı zeminde yüksek tutunma ve fren hâkimiyeti sağlar. Kış lastikleri zor şartlarda yüzde 80’lere kadar güvenli olduğu bağımsız testlerle ispatlanmıştır.