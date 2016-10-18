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Kış mevsiminde cilt sağlığını koruma yolları

Medicana Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özer Arıcan, kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden korunarak ışıltılı bir cilde sahip olmanın yollarını anlattı.

Kış mevsiminde cilt sağlığını koruma yolları

18 Ekim 2016 12:55

Cilt sağlığı hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Arıcan, ’’Cildimiz kış ayında daha çok kuruyacağından, cilt yapımıza uygun nemlendiricileri sık sık (günlük ve banyo sonrası) sürmek yararlı olabilir. Özellikle de el-yüz gibi açık alanlara. Ancak yanlış ürün kullanmaktan kaçınmalıyız. Tek nemlendirici vücudumuzun her yeri için yeterli ve sağlıklı olmayacaktır’’ dedi.

Kış mevsiminde cildin nemlendirilmesi ve temizlenmesi
Sabun-temizleyici seçimine dikkat edilmesinin altını çizen Prof. Dr. Arıcan, ’’Yanlış ürünler cildinizde hassasiyete yol açabilir. Bunun için doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Kış mevsimi, cilt bakımı ve kimyasal soyucu tedaviler için en uygun zamandır. Leke, sivilce izi gibi sorunlarınız için geç kalmadan dermatoloğunuza başvurmanız zaman kaybınızı önleyecektir.Kozmetik amaçlı anti-aging (yaşlanma karşıtı) tedaviler için tam zamanı. İhtiyaç duyuyorsanız, daha genç ve sağlıklı görünmek istiyorsanız dermatoloğunuz size yol gösterecektir’’ şeklinde konuştu.

Kışın güneşten korunmaya ihtiyacım yok demeyin
Prof. Dr. Arıcan, güneş hassasiyeti olanların veya ultraviyole ile şiddetlenen hastalıkları olanların bu mevsimde de doktorlarının cilt ya da ihtiyaca göre önereceği en az 30 faktörlü güneşten koruyucu ürünleri kullanması gerektiğini belirtti.

Cildiniz için faydalı olabilecek öneriler
Prof. Dr. Arıcan, cilt için faydalı olabilecek önerileri şöyle sıraladı: ’’Bu mevsimde de cilt sağlığımız açısından dengeli beslenmeye ve yeterli su tüketimine özen göstermeliyiz. Soğuk havalarda dudaklar da olumsuz etkilenebilir. Onu da bu etkilerden korumak için dudak nemlendiricileri ihmal edilmemelidir. Isıtıcılar ev-iş yeri gibi ortamları daha çok kuruttuğundan bunların da cildimize negatif etkilerini önlemek için bu ortamların da nemini ayarlamak cilt sağlığımızı olumlu olarak etkileyecektir. Tırnaklarımızı da topikal ya da sistemik ürünlerle kırılma veya incelme gibi sorunlara karşı koruyabiliriz. Kalınlaşan ayak tabanı ve topuklar için de cilt doktorunuzun çeşitli tedavi seçenekleri önerebileceğini hatırlatalım. Aşırı kalın giymek ya da çok sıcak ortamlarda uzun süre kalınması ile artan terlemenin ve nemin özellikle kasık, koltuk altları ya da ayak parmak araları gibi kıvrım yerlerinde eğilimli kişilerde mantar enfeksiyonu riskini artırdığını da belirtelim. Bu mevsimde saç dökülmeleri artabilir. Uygun destek ürünleri kullanmanız yarar sağlayabilir".

Etiketler: cilt sağlığı, Prof. Dr. Özer Arıcan


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