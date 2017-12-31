Kış mevsiminde güneş keyfi

Van’da kış mevsiminde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, İskele Mahallesi’ndeki Van Gölü sahiline akın etti. Hafta sonu sevdikleriyle birlikte güneşli günlerin tadını çıkaran vatandaşlar, banklarda oturarak eşsiz göl manzarasını seyrediyor. Bahar havasını andıran güneşli günü kimisi sahilde yürüyerek, kimisi banklarda oturarak, kimisi de bisiklet sürerek değerlendirmek istedi. Sahilde banklara oturan gençler ise, sıcak havada arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu.

“Van’da bu hava alışılmış değil”

Yaklaşık 3 yıl önce işi gereği ailesiyle birlikte Van’a yerleştiğini belirten Kadir Kuzdere, kentte kış mevsiminin çok güzel geçtiğini söyledi. Ailesiyle birlikte güneşli havayı değerlendirdiklerini ifade eden Kuzdere, “Yaklaşık 3 senedir buradayız. Merkez ilçelerinden olan Tuşba ilçesi güneşle eşdeğer bir ilçedir. 365 günün 360 günü Van’da kar olsa da bu güzel güneşi görebilme imkanımız var. Kar yağar arkasından bir saat sonra güneş çıkar. Hakikaten Van güzel yer. Havasıyla, deniziyle fevkalade bir şehir. Biz bir yabancı olarak beğeniyoruz, seviyoruz. Halkı da aynı şekilde güzel, misafirperverdir. Neredeyse 2018’e girdik. Van’da bu hava alışılmış değil. Hava güzel olduğu için çocuklar 'gezelim' dedi. Bizler de güneşi görünce evden çıktık. Hava soğuk değil fevkalade güzel” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte sahilde oturan Recep Yücetaş isimli vatandaş ise, “Van’da çok güzel bir hava var. Yaz havası gibi çok güzel. Geldik bu deniz manzarasında oturuyoruz. 25-30 yıldır Van’da yaşıyoruz. Bu aylarda böyle bir havaya rastlamadım. Arkadaşlarımız ile birlikte bu temiz ve güzel havada dolaşıyoruz” diye konuştu.

Geçmiş yılların aynı döneminde hiç iş yapamadıklarını belirten işletme sahipleri ise, sıcak havadan dolayı vatandaşın sahile akın etmesinden dolayı iyi bir gelir elde ettiklerini ifade ettiler.

Yılmaz Sönmez

