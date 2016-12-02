Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Tuğlalı Parkta davullu zurnalı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Parkta bir araya gelen bir grup, kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çaldı. Kan bağışı araçlarının önünde davullu klarnetli bir ekibin Trakya yöresine ait müzikleri çaldığını gören vatandaşlar ise kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışı hakkında açıklamada bulunan Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, kış aylarında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade ederek etkinliği bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini söyledi.

"Kış aylarında kan verme oranı gittikçe düşüyor"

Çizen, "2 ve 3 Aralık tarihlerini kapsayan kan bağışı organizasyonumuz var. Bu aynı zamanda algı oluşturmak ve aynı zamanda kış aylarında kan verme oranı gittikçe düşüyor. Ama ihtiyaçlar sürekli aynı hızda devam ediyor. Hem Kızılay’ımızı rahatlatmak adına hem de depomuzu zenginleştirmek adına bu organizasyonu yaptık. Çok geniş bir katılım bekliyoruz. Aslında bizim organizasyonumuzun içinde halk oyunları ekibi de vardı. İnşallah halk oyunları ekibi de yarın gelecek. Yani bunu bir rutin değil de daha canlı tutarak, daha hareketli yani olağanın dışında planladık. Mesela bu Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanımızın bize yaptığı bir jesttir. Burada farkındalık oluşturacaklarını umuyoruz" diye konuştu.

Katılımı arttırmak için yalın ayak oynadı

Kampanyaya katılımı arttırmak isteyen bir vatandaşın, klarnet ve davul eşliğinde Trakya yöresine ait oyun havaları yalın ayak oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Halil Dağ



