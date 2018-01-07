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Kış turizminin yeni durağı Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan Yedikuyular Kayak Merkezi bölgenin ve Türkiye’nin kış turizmindeki yeni adresi oldu.

Kış turizminin yeni durağı Kahramanmaraş

07 Ocak 2018 19:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedikuyular mevkiine yapılan turizm merkezi hizmet vermeye başladı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların akın ettiği kayak merkezini bir günde yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi, Türkiye’nin kış turizmindeki yeni durağı oldu. Özellikle çevre illerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde pist ve halat sistemleri hazır duruma geldi.

Yedikuyular Kayak Merkezinin şuan misafirlerini ağırlamaya başladığını söyleyen Belediye Etüt Proje Daire Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, kayak merkezinin dünya standartlarında yapıldığını söyledi. Abacıoğlu, “Yedikuyular Kayak Merkezimizdeyiz ve şuanda 2050 rakımın bulunduğu mevkideyiz. Şuan burada pistlerin bulunduğu yerleri kar ezme makinesiyle ezildi ve pistimiz hazır duruma geldi. Telesiyej ve teleski hatlarımızın hazır tüm hatlarımız çalışıyor.

Tabi halatlı sistemlerin kullanıma açılması önümüzdeki haftayı bulacak. Çünkü dünyada akredite görmüş firmalar buraya gelecek ve buranın akreditasyonunu tamamlayacaklar. Böylelikle burası dünyada pistleri ve halatlı sistemlerin bulunduğu yer olacak. Biz Kahramanmaraşlılar olarak bu durumu çocukluğumuzda bile hayal edemiyorduk. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Buraya şuanda çok büyük talep var. 750 araçlık otoparkımız doldu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti bugün burayı. Arkadaşlarımız buranın son rötuşlarını yapıyor ve başkanımız buranın açılışını birkaç güne kadar yapacak” dedi.

Yedikuyular Kayak Merkezinin resmi açılışı önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından yapılması planlanıyor.

Halil Koyun
 

 

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