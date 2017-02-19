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Kış turizminin yeni gözdesi: Atabarı Kayak Merkezi

Artvin'de 2200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi, kışın turistlerin uğrak mekânı haline geldi.


19 Şubat 2017 10:41

Sadece Artvin’den değil il dışından da kayak meraklılarını ağırlayan Atabarı Kayak Merkezi, Artvin’den 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zaman zaman yol boyunca kar engeline rastlansa da yollar yetkililer tarafından kimsenin mağdur olmaması için hemen açılıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezi, haftada ortalama 400 misafiri ağırlıyor. Misafirler arasında ise Rize’den gelen doğa kulüpleri ve kayakseverler listenin en başında yer alıyor. 

Hafta sonunu değerlendirmek için Atabarı Kayak Merkezini tercih eden Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi Gülbeyaz Göztaş, “Çok zorlandım. Hayatımda ilk defa kayıyorum. Bacağımı kırmamak için çok dikkat ediyorum ama başarılıyım. Buranın keyfini çıkarıyoruz. Çok keyifli, o kadar düşüyorum aslında bileğimde ağrıyor ama yine de devam. Öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

Kayak takımı olmayanın da kayak takımı kiralayabildiği kayak merkezinde fiyatların uygun olduğunu ve kayak yapmak isteyenin rahatlıkla ödeyebileceği bir miktar olduğunu dile getiren Yaşar Subaşı, “Kayak yapmak gerçekten zevk verici ve keyifli bir spor. Daha benim ikinci kayışım ama profesyonel olarak yaptığımda eminim ki daha fazla zevk alacağım bu işten. Böyle bir şeyin Artvin’de olması güzel. Kayak takımı benim değil, bende kiraladım. Fiyatlar normal, pahalı değil. Buraya gelmiş bu sporu yapıyorsa eğer bu parayı da verecek yani” ifadelerini kullandı.

Atabarı Kayak Merkezinde kayak takımı kiralayan Mehmet Cebeci, şehir dışından en çok ziyaretçilerinin Rize’den geldiğini dile getirerek, “11’inci ayda kar yağdı ama aralık sonunda hizmet vermeye başlayabildik. Bu tarihe kadar yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti. Çok kar yağdı fakat yol açıktı. Şehir dışından en çok Rize’den ziyaretçilerimiz gelmekte. Bu yıl kar yağışı çok fazla oldu. Şu anda pistimizde basılı kar 1 metreyi geçti. Yağan karın kalınlığı da yaklaşık 6 metreyi geçmiş durumda” şeklinde konuştu. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Atabarı Kayak Merkezi, kış turizmi


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