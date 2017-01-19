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Kış uykusu yerine gezmeyi tercih ettiler

Tunceli’de bir doğa fotoğrafçısı, kış mevsimi olmasına rağmen uyumayan anne ve yavru ayıyı fotoğrafladı. Fotoğrafçı, farklı mevsimlerde ayıları defalarca çektiğini belirterek, kış mevsiminde ilk defa anne ve yavru ayıyı fotoğrafladığını ve durumu tuhaf karşıladığını söyledi.

Kış uykusu yerine gezmeyi tercih ettiler

19 Ocak 2017 11:19
Kış uykusu yerine gezmeyi tercih ettiler - Tıkla İzle

Tunceli’de profesyonel dağcılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan İsmail Ateş isimli vatandaş, kış mevsimi olmasına rağmen uyumayan ayıları fotoğraflamayı başardı. Ateş, geçtiğimiz hafta sonu Munzur Vadisi Milli Parkı’nda normal şartlarda bu mevsimde kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayının fotoğrafını çekti. Durumu tuhaf olarak değerlendiren Ateş, bunun ekolojik dengenin bozulması nedeni ile ortaya çıktığını kaydetti. Yaban hayatı açısından son derece zengin olan Tunceli’de daha önce de birçok türü görüntülediğini ifade eden Ateş, bunların büyük bölümünü dağcılık tırmanışları esnasında gerçekleştirdiğini vurguladı. Ateş, "Uzun zamandır profesyonel dağcılık yapıyorum. Bunun yanında doğa fotoğrafçılığı da yapıyorum. Elimden geldiği kadar bu doğayı tanıtmaya çalışıyorum. Bu dağlarda nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan şamua (çengel boynuzlu dağ keçisi) ile koruma altında bulunan ur kekliğini görüntüledim. Geçen hafta ise Munzur Vadisi’nde uykuya yatmamış bir ayı ailesini görüntüledim. İlk defa karşılaşıyoruz. Neden uykuya yatmamış, ekolojik dengesizliklerden uykuya yatmamış. Bütün dostlarımdan ricam bu doğa hepimizin koruyalım. Doğayı kirletmeyelim Bu doğayı dedelerimizden aldık çocuklarımıza bırakmak zorundayız" dedi. 

Ercan Topaç

Etiketler: ayı, Tunceli


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