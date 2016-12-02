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Kısa dönem erler yemin etti

Samsun’un Bafra ilçesinde 365/1 kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Kısa dönem erler yemin etti

02 Aralık 2016 14:45

Bafra eski kapalı spor salonunda düzenlenen törene Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Bafra Belediye Başkanı Zihni şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, askeri erkan ve erlerin aileleri katıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali İbrahim Şahin, “Değerli anneler babalar, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Biz de bu yavrularımızı koruyup kollayacağız. Onlar da bu ülkeyi, bu vatanı canları uğruna koruyacaklar. Kendilerine verilen görevi en güzel şekilde yerine getireceklerdir. Hepimiz takip ediyoruz, ülkemiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan Suriye’de, bir taraftan Irak’ta, bir taraftan Batı ülkelerinin üzerimize ördükleri çorapları üzerimizden atmakla mücadele veriyoruz. Burada hepinize görevler düşüyor. Askerler, jandarma, polis kendi üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine getirecek. Ülkenin bütünlüğü, birliği, selameti için mücadele edecektir. Biz kamu görevlileri üzerimize düşen görevi mesai saati merhumu gözetmeksizin mücadelemizi el birliği ile vereceğiz, bunu yaptığımız zaman başarılı olacağız. Diğer türlü yabancı mihrakların ülkemiz üzerinde ki oyunları bertaraf etmek her halde daha zor olacaktır. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları gözlüyoruz. Gerek sosyal medyada gerek gazetelerde gerekse etrafımızda duyduğumuz sözlerle ülkemiz üzerinde dönen dolaplar açık. Onun için bizler bu mücadeleyi verirken elbette el birliği ile hareket edeceğiz. Bu dış güçlerin oyunlarını da bir şekilde ortadan kaldıracağız. Değerli askerler, değerli jandarma sizlerde şehrimizde ki huzuru, güveni, güzelliği sağlamak için mücadele vereceksiniz bundan dolayı size teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından erlerin yemin merasimi ve geçit töreninin ardından Söylenen Jandarma Marşı ile tören sona erdi.

Tören öncesi narkotik ve bomba uzmanı köpekler Çaba ve İbre salonda arama yaptı. 

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN 


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