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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Kısa: 'Erdoğan, başkanlığı hak etti'

GİFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Türkiye’deki seçim sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kısa, yeni sistemin mimarı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilk başkan olmasının yeni sistemin oturmasında da önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kısa: Erdoğan, başkanlığı hak etti

26 Haziran 2018 16:58

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimlerini değerlendiren GİFA Yönetim Kurulu Başkanı Kısa, Türkiye’de yeni dönemle birlikte daha da güçlü ilerlemeler yaşanacağını ifade etti. 

Bundan sonraki süreçte ekonomi adına daha kalıcı adımlar atılabileceğini dile getiren Kısa, seçimlerin erken tarihe çekilerek sonuçlandırılmasının ülkedeki belirsizliği giderdiğine dikkat çekti.

"Siyasi belirsizliğin kalkması yatırımcıyı rahatlatacak" 

"Bundan sonraki süreçte ekonomideki siyasi belirsizliğin kalkması, yatırımcıyı da rahatlattı" diyen Kısa, "Yerli ve yabancı sermayenin ülkeye girişi daha fazla kolaylaşacak. Uluslararası aktörler de artık Erdoğan’ın önünü kesemeyeceğini anlamış oldu. ABD ve Avrupa stratejik olarak önemli bir ülke olan Türkiye’yi kaybetmek yerine birlikte daha fazla iş yapmak isteyecek. Bu da Türkiye’yi ekonomik olarak ferahlatacak" şeklinde konuştu.

Türkiye’deki yeni sistemde ilk Başkanın Erdoğan olmasının da önemli olduğunu dile getiren Kısa, "Erdoğan, sistemi diğer adaylardan daha iyi biliyor. Dolayısıyla bu sistemin oturması açısından ilk isim olarak koltuğa Erdoğan’ın oturacak olması da oldukça önemli... Erdoğan da zaten bunu hak etmişti" diye konuştu.  

 

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