Kışa girerken klimanızı temizletmeyi ihmal etmeyin

Havaların soğumasıyla birlikte klima kullanımında bir takım tedbirler alması gerektiğinin altını çizen YDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kaya Süer, klimaların sıcak günlerden kalma birçok bakteriyi barındırabileceğini ifade ederek, klimaların mekanik temizliğinin ve dezenfeksiyon işlerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.

“Kirli klima birçok enfeksiyona neden oluyor”

Klima fitrelerinin zamanında değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Süer, "Klima çalışırken sulu, nemli bir ortam oluşuyor. Bu ortamla beraber belli bakterilerin yaşama şansları da otomatikman artıyor. Suyu seven bakterilerden Legionella akciğer enfeksiyonuna, Pseumdomanas ise birçok yerde insan vücudunda enfeksiyona sebep olacak mikro organizmaların artışına neden oluyor. Ayrıca Legionella dediğimiz mikro organizma özellikle 65 yaş üstü insanlarda görüldüğü takdirde seyri çok ağır oluyor. Nitekim zatürre söz konusu olduğu zaman vakaları tedavi etmekte oldukça zorlanıyoruz. Bu nedenle klima temizliği sağlık açısından oldukça önem arz ediyor. Bunun yanı sıra merkezi sistemlerde de filtreler her altı ayda bir değiştirilmeli. Riskli bölümlerde de hepatit filtreler kullanılmalı. Ancak evlerde bu tür hepatit filtrelerin kullanılması mümkün değil. Bu nedenle evdeki klimaların mekanik temizliğinin yapılması gerekir. Bu iş için klima tamiratı yapan veya bu işin teknik işleriyle uğraşan kişilerden yardım alınabilir” dedi.

“Su sebillerinin temizliği de klima kadar önemli”

Aynı uygulamaların su sebilleri içinde geçerli olduğuna dikkati çeken Süer, su sebillerinde de aynı mekanizmaların olduğunu dile getirdi. Süer şunları söyledi: “ Evinde su sebili olanlar arka tarafını açıp hortumların içine baksınlar. Çünkü orada oluşan bifofilm tabakaları gelen su eğer kirliyse birçok mikro organizmanın hortumlara yerleşmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla da bir takım hastalıklara da davetiye çıkarmış olacaktır. Önümüz kış ve klima temizliği ve su sebillerinin temizliği konusunda mutlaka tedbirler alınmalıdır. Aksi halde bir çok enfeksiyon hastalıkları baş gösterebilir” şeklinde konuştu.

“Kirli klima havaya bakteri üflüyor”

Mevsimler arası geçişlerde mutlaka klimaların temizlenmesi gerektiğini belirten Klima Direktörü Alper Haluk ise, bunun bir yetkili tarafından gerekli ilaçların kullanılarak yapılmasının önemine işaret etti. Temizlik sonrası klimanın bol suyu ile durulanması gerektiği vurgulayan Haluk, "Klima çalıştığı zaman devamlı tozu çekiyor ve sulu çalıştığı için çamur yapışıyor. Kışın ise çalışan klima sistemin tersine döneceğinden çamuru toz ve bakteri olarak içeri üflüyor. Bunun sonucunda ise kullanıcılarda astım, bronşit ve koah hastalığına sebebiyet verebilir. Bu nedenle klimanızı temizletin, sağlığınızı bozmayın" dedi.

“Temizlenen klima ilk günkü haline gelir”

Temizliği yapılan klimanın ilk günkü haline geleceğini de kaydeden Alper Haluk, " Temizlenen klimada koku, toz ve kir kalmaz. Temizlenen klima bir sonraki sezonda rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca klima sıcak ve soğuk havayı direkt kullanıcının üzerine üflememeli. Aksi halde yaz aylarında vücutta kasılma, kışın ise kurutma yapar. Nitekim klima kullanımında en doğru olan havanın yazın tavana, kışın ise yere vurmasıdır” ifadelerinde bulundu.

