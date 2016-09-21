Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Temmuz ayı ’Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre; 2016 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artışla 105 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku aynı düzeyde kalarak 65 milyar ABD doları olmuşken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,7 oranında artarak 39,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 19,6 oranında azalışla 18,3 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,1 oranında artarak 16 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 17,2 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 41,0 oranında artarak 13,6 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 5,3 oranında artışla 31,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 14,0 oranında artarak 16,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu 535 milyon ABD doları artarak 88,2 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,5 düzeyinde artarak 52,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,3 artarak 51,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 46,3 azalışla 2016 Temmuz sonu itibarıyla yaklaşık 1,0 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 174 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2016 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,9’u ABD doları, yüzde 28,7’si euro, yüzde 16,6’sı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2016 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,7 milyar ABD dolarlık kısmı,Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 15,7, Merkez Bankası’nın yüzde 0,6, Özel Sektör’ün ise yüzde 83,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.