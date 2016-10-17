Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ağustos ayı ’Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre; 2016 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 105,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalışla 64,7 milyar dolar olmuşken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,3 oranında artarak 40,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 24,5 oranında azalışla 17,2 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,3 oranında artarak 15,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 17,3 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 48,6 oranında artarak 14,3 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında artışla 31,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BORÇLU BAZLI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,6 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu 528 milyon dolar artarak 88,2 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,2 düzeyinde artarak 53 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,7 artarak 51,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 61,1 azalışla 2016 Ağustos sonu itibarıyla 723 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,7’si dolar, yüzde 29,5’i euro, yüzde 17,1’i TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2016 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,9, Merkez Bankası’nın yüzde 0,6, özel sektörün ise yüzde 83,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.