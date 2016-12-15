Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Kısa Vadeli Dış Borç Gelişmeleri İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; 2016 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre 252 milyon dolar artarak 102,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,3 oranında azalışla 61,5 milyar dolar olmuşken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,1 oranında artarak 41 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 29,1 oranında azalışla 16,1 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında azalarak 14,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,0 oranında azalışla 16,7 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 43,2 oranında artarak 13,8 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artışla 32,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,2 oranında azalarak 85,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,6 düzeyinde azalarak 50,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 artarak 51,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılı sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 72,8 azalışla 2016 Ekim sonu itibarıyla 507 milyon dolar oldu. Aynı dönem itibarıyla resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 360 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,9'u dolar, yüzde 30,5'i euro, yüzde 16,9'u TL ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. 2016 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,8, Merkez Bankası'nın yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

