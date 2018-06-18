Kısa vadeli dış borç stoku Nisan'da yüzde 6,5 oranında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,7 oranında artarak 70,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 54,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalarak 17 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 oranında artarak 20,5 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 oranında artışla 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında artarak 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 42,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 12,1 oranında artarak 27,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 oranında artarak 100,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artarak 55,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,1 oranında artarak 68,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 188,3 oranında artışla 2018 Nisan sonu itibarıyla 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,9’u dolar, yüzde 31,7’si euro, yüzde 15,6’sı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 183,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17,4, Merkez Bankası’nın yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 82,3 oranında paya sahip olduğu gözlendi.