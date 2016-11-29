Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianame, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Kışanak’ın, 41 kez “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak”, “Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kışanak, hakkındaki soruşturma çerçevesinde 25 Ekim’de Ankara’dan geldiği Diyarbakır Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve aynı saatlerde evinde gözaltına alınan Eş Başkan Fırat Anlı ile birlikte 30 Ekim’de sevk edildikleri mahkemede tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Kışanak ve Anlı’nın tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak Ankara Etimesgut İlçe Kaymakamı Cumali Atilla’yı atamıştı.