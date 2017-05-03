Kışanak'ın davası ertelendi

Terör örgütü PKK üyesi olmak, yardım ve yataklık yapmak suçlarından Kocaeli'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak hakkında Elazığ 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Kışanak, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mahkemede duruşmadan haberi olmadığını belirten Kışanak, "Duruşma olduğunu bilmiyordum. Avukatlarımın huzurunda savunma yapacağım" dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kamil Cankılıç