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Kışanak'ın davası ertelendi

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak, duruşmadan haberi olmadığını söyleyerek savunma yapmadı.

Kışanakın davası ertelendi

03 Mayıs 2017 17:11

Terör örgütü PKK üyesi olmak, yardım ve yataklık yapmak suçlarından Kocaeli'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak hakkında Elazığ 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Kışanak, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Mahkemede duruşmadan haberi olmadığını belirten Kışanak, "Duruşma olduğunu bilmiyordum. Avukatlarımın huzurunda savunma yapacağım" dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kamil Cankılıç


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