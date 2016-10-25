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Kışanak'ın evindeki arama sona erdi

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın evindeki arama sona erdi. Polis, evde bulunan 2 bilgisayar, hafıza kartları ve bazı kitapları incelemek üzere emniyete götürdü.


25 Ekim 2016 23:44

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak Diyarbakır Havalimanı’nda, Fırat Anlı ise evinde gözaltına alınmıştı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından evleri ile belediye binasında arama başlatılmıştı. Kışanak’ın Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan evindeki arama tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren aramada polis, evde bulunan 2 bilgisayar, hafıza kartları ve bazı kitapları alarak, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. 

Etiketler: Gültan Kışanak


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