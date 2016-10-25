Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak Diyarbakır Havalimanı’nda, Fırat Anlı ise evinde gözaltına alınmıştı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından evleri ile belediye binasında arama başlatılmıştı. Kışanak’ın Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan evindeki arama tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren aramada polis, evde bulunan 2 bilgisayar, hafıza kartları ve bazı kitapları alarak, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.