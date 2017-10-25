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Kısasa kısas! Türkiye'den Almanya'ya misilleme

Türkiye’den Almanya’ya giden yolcuların Münih Havalimanında köpekle aranmasının ardından mütekabiliyet uygulaması kapsamında Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcular Atatürk Havalimanında köpekle arandı.

Kısasa kısas! Türkiyeden Almanyaya misilleme

25 Ekim 2017 07:15
Kısasa kısas! Türkiye'den Almanya'ya misilleme - Tıkla İzle

Dün Türkiye’den Almanya’ya giden Türk yolcuların polisler tarafından Münih Havalimanında köpekle aranmasının ardından akşam saatlerinde Almanya’dan İstanbul’a gelen Alman yolcuların bagajlarında Narkotik köpeklerle arama yapıldı. Saat 22.00 sıralarında Bremen’den kalkan uçakla Atatürk Havalimanından gelen Alman yolcular, pasaport kontrolünün ardından ülkeye giriş yaptıktan sonra gümrüklü alandaki bagaj bantlarında köpeklerle arandı. Polisler tarafından yapılan uygulamayla bagajlar tek tek kontrol edildi.

Geçtiğimiz haftada Avusturya Viyana Havalimanında Türk yolculara yönelik benzer bir köpekli arama uygulaması yapılmış, mütekabiliyet uygulaması kapsamında Türkiye’de harekete geçerek Atatürk Havalimanı’ndan Avusturya’ya giden Avusturya vatandaşları köpeklerle aranmıştı. 

Ferhat Yasak

 

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