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Kışı mağarada geçirmek için hazırlıklarını tamamladı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde kış mevsimini mağarada geçiren Mehmet Tilki, kışlık hazırlıklarını tamamladı. Yakacak odunlarını yaz mevsiminde aldığını söyleyen Tilki, kapı ve pencerelerini de onardı.

Kışı mağarada geçirmek için hazırlıklarını tamamladı

07 Ekim 2016 10:15
Kışı mağarada geçirmek için hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

Aslen Hasankeyfli olan ancak 20 yıl önce çocuklarıyla Adana’ya yerleşen Mehmet Tilki, geçmiş yıllardaki huzuru bulmak için kış mevsimlerini Hasankeyf ilçesine gelerek mağarada geçiriyor. Her kış mevsiminde Hasankeyf ilçesine gelen Mehmet Tilki, dedesi, babası ve kendisinin doğduğu ve büyüdüğü mağarada yaşıyor. Yılın 3-4 ayını mağarada geçirdiğini anlatan Tilki, huzur bulmak için mağaraya geldiğini söyledi.

Modern mağara
Mağaranın kışlık bakımı için kapı ve pencerelerini onardığını anlatan Tilki, mağaraya elektrik sayacı da taktırdı. Bu toprakların atalarının toprakları olduğunu belirten Mehmet Tilki, “Mutlu olmasam buraya gelmem üç ay gelir buralarda gezerim ondan sonra Adana’ya giderim. 9 ay Adana’da kalırım. Burası benim inziva yerimdir. Canım sıkılınca buraya gelirim 2 ay 3 ay kalırım ondan sonra çekip gidiyorum. Burada tek başıma kalıyorum. Çocuklarım Adana’da kalıyor onlar da bazen gelirler” dedi.

“Ölene kadar mağarada kalmak için gider gelirim”
Kış mevsimini mağarada geçirmek için gerekli hazırlıklarını tamamladığını anlatan Tilki, “Kışlık hazırlıklarımı tamamladım daha geçen seneden beri odun biriktirdim. Burası bana huzur vermezse buraya gelmem atalarımın yeridir. Tapusu yoktur zamanında almamışlar sadece Osmanlı tapusu var ama Devlet Sit alanıdır diyor. Büyüklerimiz sağ olsun burada kalmama izin veriyorlar. Ölene kadar gelip burada inzivama çekilirim. Ondan sonra öldüğümde de devletin malı zaten devletindir. Kimse devletin malına sahip çıkamaz ki. Burası sakin, rahat. Gelen gideni seyrediyorum böyle hayatımı sürdürüyorum” diye konuştu. 

Mehmet Şükrü Yıldırım


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