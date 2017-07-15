Kısıklıda vatandaşlar demokrasi nöbetinde

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatandaşların toplandığı Kısıklı'da bir yıl sonra yine aynı görüntüler oluştu. Bayrağını alan vatandaşlar çadırlarını kurduğu parkta geceyi nöbet tutarak geçirdi. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile darbecilere karşı nöbete geçen vatandaşlar bir yıl sonra yine aynı yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da nöbete geçti.

Erdoğan'ın konutunun karşısındaki parkta erkenden yerini alan vatandaşlar tıpkı o 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece gibi çadırlarını kurdu ve parkı bayraklarla donattı. Geceyi parkta geçiren bazı vatandaşların uyuduğu görüldü. 2 gün önce nöbete geçtiklerini dile getiren gençler, Çanakkale'de savaşan 15 yaşında gençler vardı. Biz de genciz ve elimizden bu geliyor. Vatan için görev düştüğü zaman da her şeyi yapmaya hazırız dedi.

Mustafa Esen

