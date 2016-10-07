Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, soğuk ve kuru hava, kapalı ortamlar ve hava kirliliği nedeniyle kışın cilt bakımının öneminin arttığını vurguladı. Dr. Dönmez, dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, banyoda 15 dakikadan fazla kalmanın cildin yağ tabakasına zarar verdiğini kaydetti.

Cilde uygun ve gliserin, vazelin, üre, laktik asit, hyaluronik asit içeren nemlendiriciler kullanılmasının kışın gerekli olduğunu belirten Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, cilt temizliği için ise “Cildi kuru olanlar, sabun bileşenleri içermeyen losyonlar tercih etmeli. Ayrıca alkol içeren tonikler kullanmamalarını öneriyoruz. Diğer yandan kış aylarında da tıpkı yaz döneminde olduğu gibi güneş koruyucuların kullanılması gerekiyor. Özellikle karlı ortamlarda yansıma nedeniyle güneşin etkisi artmaktadır” diye konuştu.

OMEGA 3 DESTEĞİ ŞART

Sonbahar ve kış aylarında beslenmenin de cilt için önemli olduğunu belirten Dönmez, “Omega 3 desteği kışın cilt bakımının etkisini arttırmaktadır, kış mevsiminin meyveleri ve sebzeleri ile birlikte tahıllı besinler de, kışın cilt bakımının daha etkili olması için sağlıklı beslenme kuralları arasında yer almaktadır” dedi.

BUNLARA DİKKAT !

Dr. Dönmez, kışa ilişkin diğer önerilerini şöyle sıraladı:

"Kışın banyo sürelerini biraz kısa tutmamız önemlidir. Sıcak su ile banyo yaparken 15 dakikadan sonra bu sıcaklık deri üzerindeki koruyucu yağ tabakasına hasar verir. Deri hücrelerindeki su oranı azalır ve cildin kurumasına neden olur. Ilık suyla banyo yapılması önerilir. Eğer cildinizde leke, kırışıklık ve sarkma problemi varsa bunlara çözüm bulacak işlemler (lazer, peeling v.s.) için en uygun zaman kış mevsimidir. Özellikle kışın en sık karşılaştığımız dudak kuruluğudur. Öncelikle dudaklarınızı ıslatarak kuruluğunu gideremeyeceğimizi bilmeliyiz, aksine bu durum dudak kuruluğunuzu arttıracaktır. Gün içerisinde sık bir şekilde çeşitli dudak balmları veya nemlendiriciler ile dudaklarınızı nemlendirin ve en önemlisi gece yatarken mutlaka sürün. Ellerinizi korumak için eldiven kullanın ve uygun nemlendiricilerle nemlendirin. Saçları soğuk hava ve çevre kirliliğinden korumak için yumuşak şampuanlar ve saç kremleri uygulanması, saçları ve tırnakları güçlendiren biotin, çinko desteği alınması uygun olabilir. Bebeklerin cildi daha hassas olduğu için kış aylarında soğuktan korunmaları ve nemlendirici kullanımı daha da önemlidir."