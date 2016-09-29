Kış döneminde terleme azaldığı için sıvı elektrolit dengesizliği oluştuğunu ve kışın su alımının azaldığını söyleyen Aktaş, vatandaşların günde en az 2 litre su içmelerini öneriyor.

Aktaş, sağlıklı beslenmenin kış aylarına girerken daha da önem kazandığına ve özelikle bu dönemde tatil dönüşlerinde kilo almış olanların fazlalığına dikkat çekti. Kışa girerken alınan bu kiloların üzerine daha fazla kilo eklenmemesi için bazı önerilerde bulunan Aktaş, “Özellikle tatil dönüşü herkesin yaptığı şey tatilde fazla beslendiği için aç kalmak ya da öğün atlamak ya da öğün miktarını çok fazla miktarda azaltmak gibi yanlışlardır. Tabiî ki bu dönemde de düzenli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Sadece bu dönemde bizim özellikle önerdiğimiz, tatlıdan uzak durmaları gerektiğidir. Yine de çok tatlı krizleri olursa hafif tatlılarla, sütlü tatlılarla geçiştirmeleri gerektiğini öneriyoruz” dedi.

“Sıvı tüketimi mutlaka kontrol edilmeli”

Kış aylarına girerken ve kış döneminde terleme azaldığı için sıvı elektrolit dengesizliği oluştuğunu ve su alımının azaldığını kaydeden Aktaş, sıvı tüketiminin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Aktaş, “Bununla birlikte bahar yorgunluğu diye adlandırdığımız yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmeleri gerekiyor. Bir de kış dönemi kapalı alanları kullandığımız ve evde sürekli hareketsiz pozisyonda kaldığımız için enerji harcamamız düşüyor. Bu nedenle elimizden geldiğince kendimizi koruyacak şekilde sıkı giyinerek açık havada yürüyüşler öneriyoruz. Enerji harcamalarını arttırmaları gerekiyor. Bunun için de metabolizmayı hızlandıracak yarım saatlik yürüyüşler ya da gün içinde başka bir spor dalıyla ilgilenebilirler. Bisiklet sürebilirler, yüzebilirler. Yine bu dönemde sebze meyve tüketimimiz çok önemli. Çünkü kışın hastalıklara karşı önlem almamız için vitamin depolarımızın dolu olması gerekiyor. Hareketi arttırmalarını, su tüketimini arttırmalarını ve sebze meyve tüketimlerini arttırıp kışa hazırlanmalarını istiyoruz ki kışın olumsuz durumlar yaşamasınlar veya aldıkları kiloların üstüne kilo eklemesinler” dedi.

Ercan Karakuş - Emrah Kızıl