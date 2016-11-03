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Kışın sağlıklı beslenmeye dikkat

Kışın sağlıklı bir beslenme programı takip etmenin ve egzersiz yapmanın zor olduğunu ancak kilo alımını önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplardan korunmak için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı kışın su tüketimini de ihmal etmeme konusunda uyarılarda bulundu.


03 Kasım 2016 09:57

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "Sağlıklı beslenmenin kışın az olmasının nedenlerinden biri güneş ışığının yeterli miktarda olmamasından kaynaklanır. Havanın daha erken kararması ile güneş ışığına maruziyetimiz azalır bu da serotonin seviyelerimizde düşmeye neden olur. Bu düşüş depresyon ve yeme isteği eğilimimizi arttırabilir. Sağlıklı karbonhidratlarla serotonini arttırabiliriz. Tam tahıllar, bal kabağı, tatlı patates gibi yüksek kaliteli karbonhidratlar serotonin düzeylerini düzenlemeye yardımcıdır. Güneş ışığı ile vücudumuz deride kolekalsiferol (D3) oluşturur. D vitamini bağışıklık sistemini destekler, kansere karşı koruyucudur, insülin duyarlılığını düzenler ve enerji düzeylerini korur. Ancak kışın yeterli miktarda güneş ışığı alamadığımızdan diyetle balık yağları, yumurta gibi D vitamini kaynaklarına yönelmemiz gerekir" diye konuştu.
Yorucu ve yoğun iş günü sonrası eve dönüldüğünde havanın da karanlık olmasıyla çoğunlukla daha pratik ve kolay bir şey hazırlamaya odaklanıldığını kaydeden Kandıralı, "Özellikle yoğun kış aylarında sağlıklı bir öğün hazırlamak bazen çok zamanımızı alabilir. Onun yerine mikrodalgaya atılacak hazır bir besin daha çok tercih edilen haline gelir. Taze ürün alternatifleri de çoğunlukla kışın fiyatların artmasıyla daha az tercih ediliyor olabilir. Dondurulmuş sebzeler konserve olanlarına göre çok daha besleyicidirler. Konserve ürünler muhafaza işlemi sırasında besin değerini kaybedebilir ve tuz ile yüklenebilir" diye konuştu.

"Antioksidanlardan zengin besinlerin bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır"
Kış sebze ve meyvelerine ağırlık verilmesi konusunda da uyarılarda bulunan Kandıralı, "Nar, üzüm, turunçgiller, havuç, soğan, şalgam, karnabahar, brokoli, mantar gibi sağlıklı bir bağışıklık sistemi ile soğuk algınlığının süresini kısaltabilirsiniz. Bunun en iyi yolu C vitamininden zengin beslenmektir. Narenciye, lahana, brokoli, ıspanak, tatlı patates, biber, domates gibi antioksidanlardan zengin besinlerin bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Enfeksiyonlarla mücadele etmek için balık, kümes hayvanları, yumurta, süt, işlenmemiş tahıl ve gevrekler, nohut, kabak çekirdeği gibi çinko alımını arttırmak gerekir. Diyetimiz aynı zamanda iyi bakterileri sağlıklı bir seviyede bulundurmalıdır. Yeterli düzeyde probiyotik (fermente edilmiş süt ürünleri kefir, yoğurt) almak vücudumuzdaki sağlıklı bakteri düzeylerini düzeltmek ve enfeksiyonlardan korunmak için gereklidir" ifadelerini kullandı.
Kandıralı, "Yeşil çay içerdiği polifenoller (kateşinler) sayesinde virüsler ile mücadele eden belirli hücrelerin üretimini ve aktivitesini uyarabilir. Bunun yanı sıra su tüketimimizi de azaltmamakta fayda var. Pürüzlü ve kuru cilt, hızlı nabız, düşük tansiyon, azalmış idrar çıkışı, ateş ve yorgunluk vücudunuzun susuz kaldığının habercisidir. Kış aylarındaki aşırı yeme eğilimi de bağışıklık sistemini etkiler. Aynı şekilde çok düşük, çok yüksek kalorili ve yağ oranı yüksek diyetlerde bağışıklığı düşürür, enfeksiyon ve hastalık etkisini arttırır" şeklinde konuştu.
 


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