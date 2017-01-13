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Kışın vazgeçilmezi portakalı don vurdu

Antalya’da kış mevsiminin vazgeçilmezi portakalı don vurdu. Sabah uyandıklarında ürünlerini yerde gören çiftçiler çaresiz kaldı.

Kışın vazgeçilmezi portakalı don vurdu

13 Ocak 2017 10:21
Kışın vazgeçilmezi portakalı don vurdu - Tıkla İzle

Antalya’nın iç kesimlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasındaki portakalı olumsuz yönde etkiledi. Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesindeki Bahtalı bölgesinde portakal üretimi yapan çiftçiler soğuk havaların ardından zor günler geçirmeye başladı. Yüzde 60'ı bulan don zararı karşısında çaresiz kalan üreticiler, ürünlerini meyve suyunda kullanılmak üzere yerden topladı.

Sabah uyandıklarında portakallarını yerde gördüler

Yaprakları kuruyan portakal ağaçlarının meyveleri de yere döküldü. Sabah kalktıklarında meyvelerini yerlerde gören çiftçiler, ürünlerini çürümeden toplamaya başladı. Don vurmuş ürünleriyle, zarar görmemiş ürünlerini ayıran üreticiler, sağlam ürünleri ihracat için satmaya hazırlarken, zarar görmüş ürünleri ise meyve suyunda kullanılmak üzere sıkma amaçlı topladı.

"Antalya'nın soğuğu portakalı bitirdi"

10 dönüm portakal bahçesi olan üreticilerden Veli Demirci, soğuktan dolayı ürünlerinin yarısının zarar gördüğünü belirterek, "Sıfırın altına düşmezse portakalda sıkıntı olmaz. Ama don olunca çöpe gidiyor. Masrafını kurtaramayacağız bu durumda" dedi. 

Antalya’da bu yılın çok soğuk geçtiğini belirten diğer bir üretici Erol Eke de, doludan dolayı yüzde 30 zararının olduğunu belirterek, "İç bölgelerde yüzde 60’a kadar zarar gören yerler var. 30-40 kuruşa bunu satarız, aracı kazanır bir lira, yol parası şu bu derken İstanbul’da 2-3 lira olur. Bu yıl dağlardaki kar durunca, soğuk oluyor. Antalya’nın soğuğu portakalı bitirdi. Fiyatlar zaten kötü durumda. 2005-2006’da satıyorduk bu fiyata" diye konuştu. 

Harun Erdoğdu - Suat Metin
 


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