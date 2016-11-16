Zekai Şairoğu Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ayberk Ergüç (16), ortaokulda ilgi ve alakasının robotlar olduğunu fark ederek meslek lisesine yazıldı. Liseye başladıktan sonra hocaları ile birlikte kendini geliştiren ve her gün yeni şeyler öğrenen Ergüç, okulundaki kısıtlı imkanlarına rağmen ailesinden de maddi destek alarak ilk robotu olan ‘Voli’ isimli engelden kaçan robotu yaptı. Bu robotla okulda diğer arkadaşlarına da örnek olan Ayberk Ergüç, engel görünce yönünü değiştiren robotla yetinmeyip sadece çizgi izleyen robot üzerine yoğunlaştı. Yapımı yaklaşık 400 lira olan ‘Atlas’ ismindeki çizgi izleyen robotu öğretmenlerinin de desteği ile yoğun çalışma sonucu yapan Zekai Şairoğu Meslek Lisesi öğrencisi Ayberk Ergüç, ‘Atlas’ isimli çizgi izleyen robotu ile İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsünde yarışmaya girdi. Özel okulların, yapım maliyeti yüksek robotların bulunduğu 100 yarışmacının katıldığı yarışmada çizgi izleyen robotu ile boy gösteren Ayberk Ergüç, 16’ncı olarak büyük bir başarı elde etti. Beklemediği bir başarı elde eden Ergüç, okuldaki arkadaşlarına da örnek oldu.

Hedefi komut vereceği drone

2 robotun ardından yeniden çalışmalarına başlayan Ayberk Ergüç, ''Robotlara ilgim olduğunu ortaokulda anladım. Bu nedenle de kendimi geliştirmek, makinelerle ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için meslek lisesine yazılmaya karar verdim. Meslek lisesine geldiğimde Kıymet hocam vardı. Kıymet hocamla birlikte projeler yapmaya başladık. Hocam bana çok yardımcı oldu. Sonra bir robot çıkardık. Sonra daha fazla araştırdım, geliştirdim ve üstüne bir şeyler ekledim. Daha profesyonel olan yapılması daha zor olan, daha fazla bilgi isteyen çizgi izleyen robotumuzu çıkarttık. Bundan sonraki hedefim bir drone yapmak. Bu drone da komutu verdiğimizde 10 metre havalanıp yaklaşık 20-30 metre gidip inmesi. Bu test drone'u olacak. İleri de daha fazla giden bir droneyi yapmak istiyorum. Ailem de beni çok destekliyor. Maddi imkanlar olsa daha iyi şeyler çıkaracağıma inanıyorum okulda en azından bir iki tane laboratuvarımız, çalışma ortamımız olsa daha iyi şeyler çıkartırım diye düşünüyorum'' dedi.

''Keşke imkan olsa başka öğrencilere de ulaşabilsek''

Ayberk’e en büyük desteği veren Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Kıymet Kalender ise, ''Ayberk çok kıymetli bir öğrenci. Kendi çabasıyla buralara geldi. Keşke elimizde daha çok imkan olsa da başka öğrencilere de ulaşabilsek. Bir robot kulübümüz olsa da bununla ilgili yardımlar alabilsek. Yeni yetenekler keşfedip o doğrultuda yönlendirmelere yapabilsek. Daha mutlu oluruz. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ayberk ailesinin maddi imkanları ile çalıştı. Bizde kendi bilgi ve birikimimizi vermeye çalıştık'' dedi.

Atakan Şen - Halil Karahan