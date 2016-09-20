Burun estetiği ameliyatında başarılı bir sonuç elde etmek için pek çok kriterin önemli olduğunu vurgulayan KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, "Burun estetiği ameliyatlarının kişiye özel uygulanması estetik ve sağlıklı bir burun açısından büyük önem taşıyor. Burunun estetik açıdan kişinin yüzüne yakışmasının yanı sıra doğal bir görünümde olması önemli olduğu gibi sağlıklı nefes alıp verebilmek için burunun sol ve sağ taraflarının simetri içinde olması gerekiyor. Ameliyat sonrası elde edilen sonucun deforme olmaksızın yıllarca kalıcı olması ve iyileşme sürecinde hastanın konforunun da önemli kriterler arasında yer alıyor’’dedi.

Burun estetiğinde kişiye özel planlama önemli

Rinoplasti ameliyatların genel amacı burnun doğal görevlerini koruyarak ya da iyileştirerek, kişilerin daha mutlu ve özgüvenlerinin artacağı bir görünüm oluşturmak olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ulusoy, sonuçlarının tatminkar olmasında, kişinin mevcut yüz ve burun alt yapısı ve cildinin durumunun önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Günümüzde burun estetiği ameliyatlarının geçmişe oranla teknoloji ve tecrübe ile daha başarılı gerçekleştiğini ifade eden Ulusoy, "Geçmişte tek tip yapılan burun estetiği ameliyatları her şekilde belli olurdu. Şimdi ise yüze uyumlu, özgün ve kişiye özel burunlar öne çıkıyor. Başarılı bir burun estetiği eskiden uygulanan tek tip ameliyatlarda olduğu gibi kolayca anlaşılamıyor. Ameliyat yöntemi olarak açık veya kapalı ameliyat teknikleri kullanıyoruz. Sadece burunun sırtında bir sorun varsa kapalı teknikler yeterli oluyor. Açık burun ameliyatı tekniklerini ise daha ileri vakalarda özellikle burun ucu ve kıkırdaklarda oluşan sorunları çözümünde tercih ediyoruz. Burun yüze göre daha büyük bir görüntüye sahipse, burun kemiğinde bir eğrilik ya da kırık olan, burun ucu aşağıya doğru düşük, burun delikleri büyük veya simetrik olmayan, burundan rahat nefes alamayan kişilerde ameliyatlar başarılı sonuçlar verebiliyor" dedi.

Burun estetiği ameliyatı ve sonrası

Burun estetik ameliyatları sadece hastane ortamlarında yapıldığını belirten Doç. Dr. Ulusoy, ameliyatlarda yaygın olarak genel anestezi tercih edilse de uygun ve sınırlı problem olan hastalarda lokal anestezi uygulanabildiğini söyledi. Doç. Dr. Ulusoy, burun estetiği ameliyatı ve sonrası hakkında şu bilgileri verdi: "Operasyon süreleri yapılan işleme göre 45 dakika ile 3 saat arasında sürebiliyor. Ameliyat sonrasında hastalarımızı genellikle hastanede bir gün yatırıyoruz, fakat bazen kendi istekleriyle aynı gün taburcu edebiliyoruz. Ameliyat sonunda uyguladığımız splint adı verilen atelleri 1 hafta sonra alıyoruz ve 4-5 gün süreyle hafif bir bandajlama uyguluyoruz. Sonuç itibariyle hastalar ortalama 12 gün sonra normale oldukça yakın bir görüntüye kavuşabiliyorlar. Nihai ödemlerin azalması ve sonuç ise ancak 1 yıl sonunda kesinleşebiliyor. Bu sebeple çok nadiren de olsa revizyon denilen tekrar ameliyat ile sorunları gidermeye dönük cerrahi kararını vermeden önce en az 6 ay beklenmesini gerekiyor. Ameliyattan sonrasındaki 1 hafta içinde hafif ödem ve morluklar görülebiliyor. Yeni yöntemler ile bu morluklar neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Hastalar mümkün olduğunca 1 haftalık bir dinlenme süreci sonrasında normal hayatlarına dönebiliyorlar. Ameliyat sonrası ilk 6 hafta içerisinde güneşten korunmalarını ve ağır spor yapmaktan kaçınmalarını, 3 ay süresince ise mümkünse gözlük takmamalarını veya mecbur ise hafif gözlükleri sınırlı sürelerde kullanmalarını öneriliyor, görme sorunu olan hastaların bozukluğu olan hastalar üçüncü günden itibaren lens kullanmalarında bir sakınca yok."