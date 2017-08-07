'Kişiye özel performans değerlendirme uygulaması başladı'

Personel yönetim yazılımı Kolay İK’nin Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, kişiye özel performans değerlendirme uygulamasının başladığını açıkladı. Yalı, özelleştirilebilir alanlarla tüm çalışanların online olarak katılabileceği değerlendirme sayesinde, zaman ve kâğıt tasarrufuna olanak tanındığını söyledi. Yalı şunları kaydetti: “Kolay İK, ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen Performans Değerlendirme uygulamasıyla şirketlere birçok kolaylık sunuyor. Çalışanlara yönelik sorular farklı yetkinlikler altında kolayca gruplanırken, çalışanların sisteme kendi hesaplarından giriş yaparak performans değerlendirme sürecine katılabilmesi sağlanıyor. Bu değerlendirmenin dayanağı olan anketler hazırlanırken; hangi çalışanlara uygulanacağı, bu çalışanların astı, üstü, dengi veya kendi hiyerarşisinin dışındaki kişilerden hangilerini değerlendireceği kolayca atanabiliyor. Şirketler için sıkıntılı ve uzun bir süreci ifade eden performans değerlendirme, Kolay İK’nın sunduğu özelleştirilebilir alanlarla tüm çalışanların online olarak katılabileceği değerlendirme sayesinde, zaman ve kağıt tasarrufuna olanak tanıyor”.

Performans yönetimi ve değerlendirmenin iyi uygulanmadığında çalışan memnuniyeti açısından olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirten Yalı, "Günümüzde pek çok şirket şablon, yani genel geçer olduğu var sayılan performans değerlendirme yöntemlerini kullandığı için başarılı olamıyor. Özellikle çalışanların beklentilerinden ve çalışma şartlarından kopuk olarak uygulanan performans değerlendirme yöntemleri, çalışanların üzerinde olumsuz etkiler bırakabiliyor. Kullanıcılarımıza sunduğumuz özelleştirilebilir performans değerlendirme uygulamasıyla, herkesin katılabileceği basit süreçlere sahip, ekiple birlikte karar verilebilen ve şirkete özgü kolaylıklar sunuyoruz. İsteyen herkes, kolayik.com/kayit-ol adresi üzerinden 15 gün boyunca Kolay İK’yı ve hayatı kolaylaştıran uygulamalarını ücretsiz olarak deneyebilir” dedi. Son dönemde gerçekleştirdikleri bir ankete göre şirketlerin yalnızca yarısının performans değerlendirmesi yaptığını belirten Yalı, bunların da ancak yarısının bu süreci online yönettiğini dile getirdi.

“Performans 100 yıldır değerlendiriliyor”

Yalı, son olarak şunları kaydetti: “1900'lü yılların başına kadar çalışanlar için herhangi bir performans değerlendirmesi söz konusu değildi. Verimlilik ve çalışan memnuniyeti gibi kavramlar insanlık tarihinin bu dönemine kadar kullanılmıyordu. Bugünün performans değerlendirmesinin ilk adımları, Avustralyalı organizasyon kuramcısı Elton Mayo tarafından 1920’de atıldı. 50'li yıllarda, ABD hükümeti performans değerlendirme sistemini uygulamaya başladı. Buna göre hükümet için çalışan memurlar, yaptıkları iyi işler karşılığında para veya terfiyle ödüllendirilmeye başladı. 60’lı yıllarda performans karşılığı para ödülü yavaş yavaş özel sektöre yayılırken, performans yönetimi ilk kez 1970'te literatüre girdi. 80'lerde insan kaynaklarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen performans yönetimi, 2000’lerle birlikte online araçlarla yapılmaya başlandı. Türkiye’de ilk kez 1948’de devlet kurumları aracılığıyla gündeme gelen performans yönetimi, kısa sürede özel sektöre sıçradı”.

