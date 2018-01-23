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Kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Kocaeli’nde Suriyeli karısını kıskançlık yüzünden 3 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı.

Kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

23 Ocak 2018 01:10

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye vatandaşı oldukları öğrenilen Kahraman Al A. ile eşi Selva Hıdır A. (37) arasında öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Kahraman Al A., ekmek bıçağı ile Selva Hıdır A.’yi yaşadıkları gecekonduda boynundan ve karnından defalarca bıçakladı. Selva Hıdır A.’nın yardım çığlıklarını duyan komşuları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri girdikleri gecekonduda Selva Hıdır A.’yı kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçaklayarak öldürdüğü eşinin yanında bekleyen Kahraman Al A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Kahraman Al A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Kahraman Al A. ifadesinde karısını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. 

 

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